Ощадбанк став приватним акціонерним товариством



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Банк не може називатися публічним акціонерного товариства через норми закону

Кабінет міністрів постановою від 5 червня змінив тип акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) з публічного на приватне та перейменував його в АТ Ощадбанк. Відповідне рішення оприлюднене на сайті Кабміну.

Як зазначили в прес-службі Ощадбанку, відповідно до норм закону, в Україні можуть вважаться публічними лише компанії, цінні папери яких перебувають у лістингу фондової біржі (біржовий реєстр). Тобто, акції публічного акціонерного товариства можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі.

«Оскільки Ощадбанк є державним банком, 100% статутного капіталу якого належить державі, акції банку не можуть бути предметом торгівлі, тому був обраний шлях зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне», - йдеться в повідомленні.

В банку запевнили, що зміни не потребуватимуть переукладання договорів та жодним чином не вплинуть на виконання взятих зобов’язань між банком та клієнтом.

«Крім того, Ощадбанк як до зміни положень свого статуту, так і після, залишається державним банком. Єдиним акціонером, якому належить 100% акцій банку, є держава», - додали в прес-службі.

До слова, раніше Ощадбанк виграв позов на 100 мільйонів до Укркави. Як повідомили у фінустанові, недобросовісний боржник Ощадбанку – ТОВ Укркава — понад три роки не виконує взяті на себе зобов’язання та не хотів повертати борг за кредитом.

У травні уряд призначив нові наглядові ради державних банків.

Незалежними членами наглядової ради «Ощадбанку» призначені:

Аджунер Шевкі (Acuner Sevki), Апін Байба (APINE Baiba), Резніков Олексій (Reznikov Оleksii), Грінченко Олексій (Grinchenko Оleksi)i, Вайнштейн Міхаель (WEINSTEIN Michael), Бріггс Пітер (BRIGGS Peter), а представниками держави - Білак Даніель (від КМУ) та Власов Дмитро (від ВРУ).