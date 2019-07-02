НБУ визначив системно важливі банки



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Засідання Ради НБУ, архівне фото

Згідно оновленої методології, відтепер системно важливими є 14 банків

Національний банк України визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Системно важливий банк – це банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків.

«Національний банк приділяє особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи», - йдеться у повідомленні.

Згідно оновленої методології, відтепер системно важливими є 14 банків:

Приватбанк; Ощадбанк; Укрексімбанк; Укргазбанк; Альфа-банк; Укрсоцбанк; Райффайзен Банк Аваль; ПУМБ; Укрсиббанк; Таскомбанк; Універсал банк; Кредобанк; ОТП банк; Південний.

«Набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження, вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності», - додали в НБУ.

Нагадаємо, Нацбанк України скасував декілька адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам і дипломатичним представництвам.