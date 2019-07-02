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    Економіка та фінанси

    НБУ визначив системно важливі банки

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    <p>Засідання Ради НБУ, архівне фото</p> - НБУ визначив системно важливі банки

    Засідання Ради НБУ, архівне фото

    Згідно оновленої методології, відтепер системно важливими є 14 банків

    Національний банк України визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.

    Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

    Системно важливий банк – це банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків. 

    «Національний банк приділяє особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на  роботу всієї фінансової системи», - йдеться у повідомленні.

    Згідно оновленої методології, відтепер системно важливими є 14 банків:

    1. Приватбанк;
    2. Ощадбанк;
    3. Укрексімбанк;
    4. Укргазбанк;
    5. Альфа-банк;
    6. Укрсоцбанк;
    7. Райффайзен Банк Аваль;
    8. ПУМБ;
    9. Укрсиббанк;
    10. Таскомбанк;
    11. Універсал банк;
    12. Кредобанк;
    13. ОТП банк;
    14. Південний.

    «Набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження, вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності», - додали в НБУ.

    Нагадаємо, Нацбанк України скасував декілька адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам і дипломатичним представництвам.

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