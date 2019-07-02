НБУ визначив системно важливі банки
Засідання Ради НБУ, архівне фото
Згідно оновленої методології, відтепер системно важливими є 14 банків
Національний банк України визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.
Про це повідомила прес-служба Нацбанку.
Системно важливий банк – це банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків.
«Національний банк приділяє особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи», - йдеться у повідомленні.
Згідно оновленої методології, відтепер системно важливими є 14 банків:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрексімбанк;
- Укргазбанк;
- Альфа-банк;
- Укрсоцбанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- Таскомбанк;
- Універсал банк;
- Кредобанк;
- ОТП банк;
- Південний.
«Набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження, вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності», - додали в НБУ.
Нагадаємо, Нацбанк України скасував декілька адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам і дипломатичним представництвам.