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    Економіка та фінанси

    Нацбанк почав стрес-тестування 29 банків

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    Нацбанк почав стрес-тестування 29 банків

    НБУ почав проведення другого етапу оцінки стійкості банків

    Національний банк України почав стрес-тестування 29 банків, перелік яких було визначено в лютому поточного року.

    Про це йдеться в травневому Огляді банківського сектора НБУ.

    Зазначається, що, за попередніми оцінками, кількість банків, які потребуватимуть вливання капіталу за базовим і негативним сценарієм стрес-тесту, зменшиться, якщо порівняти з попереднім роком.

    При цьому регулятор перевіряє фінустанови, на які сукупно припадає 93% активів банківського сектора: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрексімбанк, ПУМБ, Укргазбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк, Акціонерний банк Південний, ТАСкомбанк, Кредобанк, Сбербанк, Прокредит банк, Укрсоцбанк, Мегабанк, банк Кредит Дніпро, Універсал банк, А-банк, Промінвестбанк, Ідея банк, банк Восток, МТБ банк, банк Інвестицій та накопичень, Індустріал банк, банк Глобус, Міжнародний інвестиційний банк, банк Форвард.

    Також НБУ почав проведення другого етапу оцінки стійкості банків - обробку результатів аналізу якості активів банків (AQR), підтверджених зовнішнім аудитом.

    Крім того, в НБУ зазначили, що до кінця 2019 року банкам необхідно сформувати буфер консервації капіталу в розмірі 0,625%. Він стане обов'язковим для кожного банку з початку 2020 року, коли почнеться перший етап введення буфера консервації капіталу. Надалі розмір буфера щорічно поетапно збільшуватися, поки не досягне 2,5% з 1 січня 2023 року.

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