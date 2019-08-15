Оскаженілий вовк у Канаді атакував туристів, які спали у наметі



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Хижака відстежили представники агентства Парки Канади, після чого звір був убитий

Тварина вчепилася чоловікові, який захищав сім'ю, у руку

У Канаді в національному парку Банф на сім'ю в кемпінгу напав вовк, який намагався витягти батька сімейства з намету і відтягти геть. Про це пише Mercury News.

«Це було схоже на фільм жахів», - зізналася Еліза Рісполі, дружина постраждалого. Глава сімейства на ім'я Метью повстав на шляху вовка, намагаючись захистити сім'ю. У підсумку тварина вчепилася йому в руку і почала волочити за собою.

Дружина ж лягла на дітей, закриваючи їх своїм тілом, і намагалася втримати Метью за ноги, не даючи вовку потягти чоловіка.

Від криків прокинувся сусід по кемпінгу Расс Фі, який кинувся на допомогу родині.

«Крики були настільки сильними, що я знав, що це, очевидно, жахлива ситуація. Я підбіг до намету і просто штовхнув вовка в задню частину стегна», - зазначив чоловік.

Фі зізнався, що відразу ж пошкодував, що вдарив вовка, бо боявся, що він атакує його наступним, але це змусило тварину відпустити Метью. Коли вовк вистрибнув з намету, Метью пішов за ним, і вони з Фі почали кричати і кидати в нього каміння. Тим часом Еліза і два хлопчики побігли до мінівена Фі.

У результаті сім'я благополучно врятувалася. Метт отримав кілька проникних поранень і порізів на руках.

Хижака ж відстежили представники агентства Парки Канади, після чого звір був убитий.