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    У Канаді екстрено сів літак через неадекватну поведінку пасажира

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    Літак Американських авіаліній слідував рейсом Лондон-Чикаго - У Канаді екстрено сів літак через неадекватну поведінку пасажира
    Літак Американських авіаліній слідував рейсом Лондон-Чикаго

    Чоловік має постати перед судом у середу

    Літак Американських авіаліній, що слідував рейсом Лондон-Чикаго здійснив позапланову посадку у канадському місті Гуз Бей через поведінку одного з пасажирів.

    Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

    Зазначається, що місцева поліція зустріла літак на посадковій смузі, затримала пасажира та спровадила його з літака. Чоловік із Об’єднаного королівства має постати перед судом у середу.

    Загалом на борту літака було 266 пасажирів та 13 членів екіпажу. Після годинної зупинки та дозаправки у Гуз Бей літак продовжив свій шлях до Чикаго.

    Зауважимо, що населення Гуз Бей та околиць становить всього близько 8 тис осіб, однак кожного року у цьому населеному пункті кілька разів здійснюють вимушене приземлення величезні трансатлантичні літаки, які стикаються із технічними чи іншими проблемами в повітрі.

     

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