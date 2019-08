У Канаді екстрено сів літак через неадекватну поведінку пасажира

Чоловік має постати перед судом у середу

Літак Американських авіаліній, що слідував рейсом Лондон-Чикаго здійснив позапланову посадку у канадському місті Гуз Бей через поведінку одного з пасажирів.

Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що місцева поліція зустріла літак на посадковій смузі, затримала пасажира та спровадила його з літака. Чоловік із Об’єднаного королівства має постати перед судом у середу.

Загалом на борту літака було 266 пасажирів та 13 членів екіпажу. Після годинної зупинки та дозаправки у Гуз Бей літак продовжив свій шлях до Чикаго.

DIVERSION

American Airlines #AA87

London to Chicago

Diverting to Goose Bay

Pilot advised ATC a passenger is restrained. https://t.co/lsP293uvqo pic.twitter.com/EYJ9DfBNyo