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    У Канаді вибух газу зруйнував будинки, сотні евакуйованих

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    <span>Вибух пролунав після того, як у будинок на високій швидкості влетів автомобіль</span> - У Канаді вибух газу зруйнував будинки, сотні евакуйованих
    Вибух пролунав після того, як у будинок на високій швидкості влетів автомобіль
    Фото: London Police ON

    Поранень різного ступеню тяжкості зазнали семеро осіб

    Унаслідок вибуху газової труби у приватному будинку канадського міста Лондон, що біля Торонто, масштабна пожежа охопила цілий квартал.

    Як розповіли у місцевому відділенні пожежної служби, будинок, у якому прогримів вибух, зруйнований ущент, а сім сусідніх помешкань зазнали серйозних пошкоджень.

    Близько сотні навколишніх помешкань довелося евакуювати. Міська влада мусила терміново викуповувати номери у кількох готелях, аби розмістити усіх постраждалих.

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    Поранень різного ступеню тяжкості зазнали семеро осіб, четверо з яких - вогнеборці, і двоє - правоохоронці.

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    У Канаді вибух газу зруйнував будинки, сотні евакуйованих
    У Канаді вибух газу зруйнував будинки, сотні евакуйованих

    Вибух пролунав після того, як у будинок на високій швидкості влетів автомобіль, за кермом якого була 23-річна місцева жителька. Її вже затримали та висунули обвинувачення у порушенні правил дорожнього руху.

    Над гасінням пожежі працювало близько півсотні вогнеборців.

    Повідомляється, що вогонь вдалося загасити.

    Усі дороги навколо місця інциденту перекриті.

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