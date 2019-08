У Канаді вибух газу зруйнував будинки, сотні евакуйованих

Поранень різного ступеню тяжкості зазнали семеро осіб

Унаслідок вибуху газової труби у приватному будинку канадського міста Лондон, що біля Торонто, масштабна пожежа охопила цілий квартал.

Як розповіли у місцевому відділенні пожежної служби, будинок, у якому прогримів вибух, зруйнований ущент, а сім сусідніх помешкань зазнали серйозних пошкоджень.

Близько сотні навколишніх помешкань довелося евакуювати. Міська влада мусила терміново викуповувати номери у кількох готелях, аби розмістити усіх постраждалих.

*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6