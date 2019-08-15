У Канаді вибух газу зруйнував будинки, сотні евакуйованих
Поранень різного ступеню тяжкості зазнали семеро осіб
Унаслідок вибуху газової труби у приватному будинку канадського міста Лондон, що біля Торонто, масштабна пожежа охопила цілий квартал.
Як розповіли у місцевому відділенні пожежної служби, будинок, у якому прогримів вибух, зруйнований ущент, а сім сусідніх помешкань зазнали серйозних пошкоджень.
Близько сотні навколишніх помешкань довелося евакуювати. Міська влада мусила терміново викуповувати номери у кількох готелях, аби розмістити усіх постраждалих.
*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6— London Police ON (@lpsmediaoffice) 15 августа 2019 г.
Поранень різного ступеню тяжкості зазнали семеро осіб, четверо з яких - вогнеборці, і двоє - правоохоронці.
Вибух пролунав після того, як у будинок на високій швидкості влетів автомобіль, за кермом якого була 23-річна місцева жителька. Її вже затримали та висунули обвинувачення у порушенні правил дорожнього руху.
Над гасінням пожежі працювало близько півсотні вогнеборців.
Повідомляється, що вогонь вдалося загасити.
Усі дороги навколо місця інциденту перекриті.