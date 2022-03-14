«Останній іноземний могікан». У Держдумі Росії заговорили про блокування YouTube

На початку березня 2022 року в Росії було заблоковано соціальні мережі Twitter і Facebook.

Підставою для блокування може бути участь відеохостингу в інформаційній війні

У Росії заговорили про блокування популярного відеохостингу YouTube. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з інформполітики Антон Горелкін, передає ТАСС.

За його російського політика, YouTube може бути заблокований на території РФ, якщо компанія продовжить брати участь в інформаційній війні.

Треба додати, що керівник громадської організації «Роскомсвобода» Артем Козлюк в інтерв’ю DW 10 березня пояснив, чому досі в Росії працює YouTube. Передовсім, контент, який там публікується, більш затребуваніший серед російських користувачів, ніж контент «Твіттера» та «Фейсбука». YouTube користуються велика кількість блогерів, у яких багатомільйонна аудиторія. Вони заробляють на рекламі і на трафіку.

«Тобто це питання ще й заробляння грошей, і, напевно, це теж враховує російська влада», – наголосив експерт.

Раніше компанія Meta, якій належать Instagram та Facebook, зняла у своїх соціальних мережах заборону для жителів низки країн на розміщення інформації, яка містить заклики до насильства щодо громадян Росії.

Після цього Роскомнадзор заявив, що заблокує Instagram, а суд визнав корпорацію Meta екстремістською організацією. Блокування Instagram у Росії почалося з 14 березня.

Крім цього, на початку березня 2022 року в Росії було заблоковано соціальні мережі Twitter і Facebook.