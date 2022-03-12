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    Блогери ридають: Instagram назвав дату блокування соцмережі в Росії

    Блогери ридають: Instagram назвав дату блокування соцмережі в Росії

    Близько 80% людей у Росії підписалися на обліковий запис Instagram за межами своєї країни

    Керівник Instagram Адам Моссері підтвердив, що від 14 березня в Росії буде заблокована ця соцмережа.

    «У понеділок у Росії заблокують Instagram. Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписалися на обліковий запис Instagram за межами своєї країни. Це неправильно», – зазначив Моссері.

    Тим часом самі інста-блогери з Росії активно записують сльозливі відео, на яких розповідають, що просто не уявляють свого життя без соцмережі.

    Раніше компанія Meta, якій належать Instagram та Facebook, зняла у своїх соціальних мережах заборону для жителів низки країн на розміщення інформації, яка містить заклики до насильства щодо громадян Росії.

    До слова, Роскомнадзор заявив, що заблокує Instagram, а суд визнав корпорацію Meta екстремістською організацією.

    «Роскомнадзор заборонив Instagram на території РФ. Радянське життя, про яке так мріють агресори, вже прийшло. Далі буде більше», – прокоментував український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Як повідомлялось, сьогодні Генпрокуратура РФ попросила обмежити доступ до Instagram та звернулася до суду, аби визнати Meta екстремістською організацією. Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.

    Теги: Росія війна Facebook Instagram Meta
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    Блогери ридають: Instagram назвав дату блокування соцмережі в Росії