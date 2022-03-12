Блогери ридають: Instagram назвав дату блокування соцмережі в Росії

Близько 80% людей у Росії підписалися на обліковий запис Instagram за межами своєї країни

Керівник Instagram Адам Моссері підтвердив , що від 14 березня в Росії буде заблокована ця соцмережа.

«У понеділок у Росії заблокують Instagram. Це рішення відріже 80 мільйонів у Росії один від одного та від решти світу, оскільки близько 80% людей у Росії підписалися на обліковий запис Instagram за межами своєї країни. Це неправильно», – зазначив Моссері.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong. — Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022

Тим часом самі інста-блогери з Росії активно записують сльозливі відео, на яких розповідають, що просто не уявляють свого життя без соцмережі.

Раніше компанія Meta, якій належать Instagram та Facebook, зняла у своїх соціальних мережах заборону для жителів низки країн на розміщення інформації, яка містить заклики до насильства щодо громадян Росії.

До слова, Роскомнадзор заявив, що заблокує Instagram, а суд визнав корпорацію Meta екстремістською організацією.

«Роскомнадзор заборонив Instagram на території РФ. Радянське життя, про яке так мріють агресори, вже прийшло. Далі буде більше», – прокоментував український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомлялось, сьогодні Генпрокуратура РФ попросила обмежити доступ до Instagram та звернулася до суду, аби визнати Meta екстремістською організацією. Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.