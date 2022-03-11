У РФ вже заблокували Instagram, Meta визнали екстремістами

У кремлівському регуляторі заявили, що блокують соцмережі Instagram через заклики до насильства проти росіян, Меta тепер екстремісти

Без Instagram і Facebook. Радянське життя, про яке так мріють агресори, вже прийшло

За декілька годин після звернення Гепрокуратури Росії Роскомнадзор заявив, що заблокує Instagram, а суд визнав корпорацію Meta екстремістською організацією. Про це повідомляється на сайті Роскомнадзора.

У кремлівському регуляторі заявили, що блокують соцмережі Instagram через заклики до насильства проти росіян.

«У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, які містять заклики до здійснення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців», – пишуть окупанти.

«Роскомнадзор заборонив Instagram на території РФ. Радянське життя, про яке так мріють агресори, вже прийшло. Далі буде більше», – прокоментував український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомлялось, сьогодні Генпрокуратура РФ попросила обмежити доступ до Instagram та звернулася до суду, аби визнати Meta екстремістською організацією. Раніше Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.