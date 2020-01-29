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    Отруїлися шаурмою: в Івано-Франківську госпіталізували сімох студентів

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    Отруїлися шаурмою: в Івано-Франківську госпіталізували сімох студентів

    Студентів-іноземців доставили в лікарню з симптомами харчової токсикоінфекції

    Сімох іноземних студентів медуніверситету Івано-Франківська госпіталізували в обласну інфекційну лікарню.

    Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби області.

    Студенти скаржилися на слабкість, біль в животі, підвищену температуру і діарею. Стан їх здоров’я погіршився, після чого вони звернулися до студентської лікарні.

    Стан хворих — середнього ступеня тяжкості. Після масового отруєння фахівці Держспоживслужби почали санітарно-епідеміологічне розслідування.

    З’ясувалося, що студенти купували шаурму в місцевому закладі «Сандвіч-бар». Після проведення перевірки було виявлено, що в даному закладі порушені десятки норм.

    Так, там встановили наступні порушення:

    • заклад не зареєстровано в Єдиному держреєстрі;
    • вода, яка використовується, невідомого походження, без лабораторних досліджень;
    • відсутнє гаряче водопостачання;
    • відсутній контроль температурного режиму в холодильниках;
    • товари в холодильниках зберігаються неправильно;
    • частково відсутнє маркування на продуктах харчування;
    • у персоналу немає медкнижок;
    • немає журналу здоров’я;
    • м’ясо готують в домашніх умовах;
    • немає дезінфікуючих засобів тощо.
    До слова, в Україні зафіксовано ще один летальний випадок захворювання на ботулізм.
    Івано-Франківщина студенти водопостачання харчування
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