Отруїлися шаурмою: в Івано-Франківську госпіталізували сімох студентів



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Студентів-іноземців доставили в лікарню з симптомами харчової токсикоінфекції

Сімох іноземних студентів медуніверситету Івано-Франківська госпіталізували в обласну інфекційну лікарню.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби області.

Студенти скаржилися на слабкість, біль в животі, підвищену температуру і діарею. Стан їх здоров’я погіршився, після чого вони звернулися до студентської лікарні.

Стан хворих — середнього ступеня тяжкості. Після масового отруєння фахівці Держспоживслужби почали санітарно-епідеміологічне розслідування.

З’ясувалося, що студенти купували шаурму в місцевому закладі «Сандвіч-бар». Після проведення перевірки було виявлено, що в даному закладі порушені десятки норм.

Так, там встановили наступні порушення: