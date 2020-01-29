Отруїлися шаурмою: в Івано-Франківську госпіталізували сімох студентів
Студентів-іноземців доставили в лікарню з симптомами харчової токсикоінфекції
Сімох іноземних студентів медуніверситету Івано-Франківська госпіталізували в обласну інфекційну лікарню.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби області.
Студенти скаржилися на слабкість, біль в животі, підвищену температуру і діарею. Стан їх здоров’я погіршився, після чого вони звернулися до студентської лікарні.
Стан хворих — середнього ступеня тяжкості. Після масового отруєння фахівці Держспоживслужби почали санітарно-епідеміологічне розслідування.
З’ясувалося, що студенти купували шаурму в місцевому закладі «Сандвіч-бар». Після проведення перевірки було виявлено, що в даному закладі порушені десятки норм.
Так, там встановили наступні порушення:
- заклад не зареєстровано в Єдиному держреєстрі;
- вода, яка використовується, невідомого походження, без лабораторних досліджень;
- відсутнє гаряче водопостачання;
- відсутній контроль температурного режиму в холодильниках;
- товари в холодильниках зберігаються неправильно;
- частково відсутнє маркування на продуктах харчування;
- у персоналу немає медкнижок;
- немає журналу здоров’я;
- м’ясо готують в домашніх умовах;
- немає дезінфікуючих засобів тощо.