В’їзди до заражених міст у Китаї закрили барикадами (фото)
У міністерстві комерції КНР запевнили, що створено «зелені коридори» для поставок продовольства в закрите на карантин місто Ухань
В Китаї, у місті Ухань облаштовують барикади та засипають тунелі до в’їзду у населені пункти, аби ізолювати епіцентр зараження коронавірусом, що викликає смертельну пневмонію.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на китайських користувачів соцмереж.
Зазначається, що через обмеження в’їзду в Ухані бракує продуктів харчування і панує тотальна паніка серед населення.
«Люди намагаються проcто не виходити на вулиці, які патрулюють військові в засобах хімзахисту, у зв’язку із епідемією», – йдеться у повідомленні.
У мережі з’явилися фото барикад, які створюються владою на всіх дорогах із зараженої зони.
У ЗМІ наголосили, що поки точно не відомо кількість загиблих, але затверджується з неперевірених джерел, що їх уже сотні в зоні епідемії.
«Точне число інфікованих поки не відомо навіть приблизно. Всього в зоні ураження вірусом вже знаходиться близько 50 мільйонів людей», – наголосили у виданні.
Однак, у міністерстві комерції КНР запевнили, що створено «зелені коридори» для поставок продовольства в закрите на карантин місто Ухань.
Створений спеціальний механізм поставок товарів в закрите місто буде працювати цілодобово.
Вірус вже був підтверджений у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В’єтнамі, Сінгапурі, Малайзії, Непалі, Росії, Франції та Австралії.
До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.
Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.
Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.