В’їзди до заражених міст у Китаї закрили барикадами (фото)



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Фото з соцмереж

У міністерстві комерції КНР запевнили, що створено «зелені коридори» для поставок продовольства в закрите на карантин місто Ухань

В Китаї, у місті Ухань облаштовують барикади та засипають тунелі до в’їзду у населені пункти, аби ізолювати епіцентр зараження коронавірусом, що викликає смертельну пневмонію.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на китайських користувачів соцмереж.

Зазначається, що через обмеження в’їзду в Ухані бракує продуктів харчування і панує тотальна паніка серед населення.

«Люди намагаються проcто не виходити на вулиці, які патрулюють військові в засобах хімзахисту, у зв’язку із епідемією», – йдеться у повідомленні.

У мережі з’явилися фото барикад, які створюються владою на всіх дорогах із зараженої зони.

У ЗМІ наголосили, що поки точно не відомо кількість загиблих, але затверджується з неперевірених джерел, що їх уже сотні в зоні епідемії.

«Точне число інфікованих поки не відомо навіть приблизно. Всього в зоні ураження вірусом вже знаходиться близько 50 мільйонів людей», – наголосили у виданні.

Однак, у міністерстві комерції КНР запевнили, що створено «зелені коридори» для поставок продовольства в закрите на карантин місто Ухань.

Створений спеціальний механізм поставок товарів в закрите місто буде працювати цілодобово.

Вірус вже був підтверджений у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В’єтнамі, Сінгапурі, Малайзії, Непалі, Росії, Франції та Австралії.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.