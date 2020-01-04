З'їв домашню консерву: в Україні ще одна людина померла від ботулізму
Від ботулізму помер 59-річний чоловік
В Україні зафіксовано ще один летальний випадок захворювання на ботулізм.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.
«Від ботулізму помер 59-річний чоловік. Напередодні чоловік вживав консерву зі свинини домашнього приготування. Хворий мав важкий перебіг захворювання та навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта дедалі погіршувався. Чоловік помер 30 грудня 2019 року», – мовиться у повідомленні.
Раніше ще один летальний випадок стався 17 грудня у Кіровоградській області.
Ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів харчування.
У МОЗ рекомендують утримуватися від вживання їжі, про якість якої споживачу достеменно невідомо.