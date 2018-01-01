Падіння гелікоптера у Кременчуці: відкрито кримінальне провадження

Всі загиблі були досвідченими пілотами

Сьогодні, 26 січня, у Кременчуці на місці падіння гелікоптера в мікрорайоні «Молодіжний» працюють слідчі, інспектори авіації, аби дослідити уламки гелікоптера і місце падіння під час світлої пори доби та зробити фахові заключення. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Наразі відомо, що загиблі - члени екіпажу належали до



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Місце падіння гелікоптера в Кременчуці

Всі загиблі були досвідченими пілотами

Сьогодні, 26 січня, у Кременчуці на місці падіння гелікоптера в мікрорайоні «Молодіжний» працюють слідчі, інспектори авіації, аби дослідити уламки гелікоптера і місце падіння під час світлої пори доби та зробити фахові заключення. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Наразі відомо, що загиблі - члени екіпажу належали до ПрАТ «АК «Українські вертольоти». Всі були досвідченими пілотами, з великим стажем роботи. Серед загиблих - мешканці Вінницької, Харківської та Херсонської областей, 1964, 1967, 1968 та 1958 років народження.

Всі дозвільні документи на політ були в порядку.

За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі.

Фахівці ДСНС тривалий час боролися з вогнем і охолоджували деталі гелікоптера.

Правоохоронці повністю оточили місце пригоди. Побоюючись обриву ліній електропередач, фахівці знеструмили прилеглі населені пункти і відключили газ. Наразі всі комунікації працюють у звичному режимі.

Слідчі кваліфікують справу за статтею №276 ч. 3 Кримінального Кодексу України – «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту». Справу вже внесено до ЄРДР.

Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що вертоліт Мі-8 міг упав 25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо членів екіпажу.