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    Падіння гелікоптера у Кременчуці: відкрито кримінальне провадження

    Всі загиблі були досвідченими пілотами
    Сьогодні, 26 січня, у Кременчуці на місці падіння гелікоптера в мікрорайоні «Молодіжний» працюють слідчі, інспектори авіації, аби дослідити уламки гелікоптера і місце падіння під час світлої пори доби та зробити фахові заключення. Про це повідомляє прес-служба МВС України. Наразі відомо, що загиблі - члени екіпажу належали до
    • Сьогодні, 11:19
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    Місце падіння гелікоптера в Кременчуці
    Місце падіння гелікоптера в Кременчуці

    Всі загиблі були досвідченими пілотами

    Сьогодні, 26 січня, у Кременчуці на місці падіння гелікоптера в мікрорайоні «Молодіжний» працюють слідчі, інспектори авіації, аби дослідити уламки гелікоптера і місце падіння під час світлої пори доби та зробити фахові заключення. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

    Наразі відомо, що загиблі - члени екіпажу належали до ПрАТ «АК «Українські вертольоти». Всі були досвідченими пілотами, з великим стажем роботи.  Серед загиблих - мешканці Вінницької, Харківської та Херсонської областей, 1964, 1967, 1968 та 1958 років народження. 

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    Всі дозвільні документи на політ були в порядку. 

    За попередньою версією слідства, гелікоптер летів на невеликій висоті і пілоти не помітили розтяжку телевізійної вежі. 

    Фахівці ДСНС тривалий час боролися з вогнем і охолоджували деталі гелікоптера. 

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    Падіння гелікоптера у Кременчуці: відкрито кримінальне провадження
    Падіння гелікоптера у Кременчуці: відкрито кримінальне провадження

    Правоохоронці повністю оточили місце пригоди. Побоюючись обриву ліній електропередач, фахівці знеструмили прилеглі населені пункти і відключили газ. Наразі всі комунікації працюють у звичному режимі. 

    Слідчі кваліфікують справу за статтею №276 ч. 3 Кримінального Кодексу України – «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту». Справу вже внесено до ЄРДР. 

    Слідчі дії тривають. 

    Раніше повідомлялося, що вертоліт Мі-8 міг упав 25 січня близько 19:15 у Автозаводському районі міста Кременчук під час навчально-тренувального польоту. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо членів екіпажу.

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