Парламент Британії затвердив відстрочку Brexit



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За законопроект проголосували 309 депутатів, проти - 81

Палата громад британського парламенту затвердила закон, що зобов'язує британську владу попросити нову відстрочку виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).

Про це повідомляє The Guardian.

За законопроект проголосували 309 депутатів, проти - 81 парламентарій.

Закон був розроблений лейбористкою Іветт Купер і консерватором Олівером Летвіним.

Після того, як депутати схвалили документ, Купер подякувала їм за сприяння у незвичайних і мінливих обставинах.

Вона підкреслила, що сьогоднішнє рішення парламенту має сприйматися як відсутність підтримки з боку депутатів проведення Brexit без угоди.