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    Парламент Британії затвердив відстрочку Brexit

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    Парламент Британії затвердив відстрочку Brexit

    За законопроект проголосували 309 депутатів, проти - 81

    Палата громад британського парламенту затвердила закон, що зобов'язує британську владу попросити нову відстрочку виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).

    Про це повідомляє  The Guardian.

    За законопроект проголосували 309 депутатів, проти - 81 парламентарій.

    Закон був розроблений лейбористкою Іветт Купер і консерватором Олівером Летвіним.

    Після того, як депутати схвалили документ, Купер подякувала їм за сприяння у незвичайних і мінливих обставинах.

    Вона підкреслила, що сьогоднішнє рішення парламенту має сприйматися як відсутність підтримки з боку депутатів проведення Brexit без угоди.

    депутати закон Brexit Велика Британія
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