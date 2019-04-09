Парламент Британії затвердив відстрочку Brexit
-
Розсилка
За законопроект проголосували 309 депутатів, проти - 81
Палата громад британського парламенту затвердила закон, що зобов'язує британську владу попросити нову відстрочку виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).
Про це повідомляє The Guardian.
За законопроект проголосували 309 депутатів, проти - 81 парламентарій.
Закон був розроблений лейбористкою Іветт Купер і консерватором Олівером Летвіним.
Після того, як депутати схвалили документ, Купер подякувала їм за сприяння у незвичайних і мінливих обставинах.
Вона підкреслила, що сьогоднішнє рішення парламенту має сприйматися як відсутність підтримки з боку депутатів проведення Brexit без угоди.