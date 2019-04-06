Британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС»



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Уряд країни видалив цю позначку з нових темно-червоних обкладинок паспортів, що були випущені 30 березня, виходячи з очікувань, що Британія вийде з блоку 29 березня

Паспорти без позначки «Європейський Союз» викликав обурення серед людей

Британці почали отримувати нові паспорти без позначки «Європейський Союз» на обкладинці.

Про це повідомляє The Guardian.

«Уряд Великої Британії почав видавати британські паспорти без слів «Європейський Союз», хоча Велика Британія поки що залишається повноправним членом блоку», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що цей факт викликав обурення серед людей, які подавали заявку на нові паспорти і сподівалися, що емблема членства в ЄС буде збережена.

Уряд країни видалив цю позначку з нових темно-червоних обкладинок паспортів, що були випущені 30 березня, виходячи з очікувань, що Британія вийде з блоку 29 березня.

Паспорти зі старим дизайном ще деякий час будуть видаватися, поки їх запаси не будуть вичерпані.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що для британців не буде жодної різниці, чи користуються вони паспортом зі словами «Європейський Союз» на обкладинці чи без.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

До слова, голова Європейської ради Дональд Туск готовий запропонувати ЄС надати Великобританії «гнучке» продовження термінів Brexit на рік, повідомляє телеканал BBC.

Згідно з його планом, Великобританія зможе вийти з ЄС і до завершення цього терміну в разі, якщо її парламент схвалить угоду з Брюсселем.

«Туск планує сказати лідерам ЄС на саміті з Brexit 10 квітня, що таке подовження допоможе уникнути необхідності продовжувати терміни виходу Великобританії кожні кілька тижнів», - зазначає газета The Guardian.

Для реалізації плану необхідна підтримка всіх 27 країн, що залишаються в ЄС після Brexit.