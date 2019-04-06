Британія почала готуватся до виборів в Європарламент



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Британський уряд офіційно повідомив про проведення виборів до Європарламенту і погодився оплатити первинну підготовку

Урядові установи Британії, серед яких школи та міські ради, вже були зареєстровані, як виборчі центри

Британія почала підготовку до проведення виборів до Європейського парламенту попри процес виходу країни з Європейського союзу. Про це повідомляє AFP.

Як зазначається, урядові установи Британії, серед яких школи та міські ради, вже були зареєстровані, як виборчі центри. Також з'являються замовлення на виготовлення мільйонів виборчих бюлетенів.

Крім того, британський уряд офіційно повідомив про проведення виборів до Європарламенту і погодився оплатити первинну підготовку.

Нагадаємо, британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС». «Уряд Великої Британії почав видавати британські паспорти без слів «Європейський Союз», хоча Велика Британія поки що залишається повноправним членом блоку», - йдеться в повідомленні. Уряд країни видалив цю позначку з нових темно-червоних обкладинок паспортів, що були випущені 30 березня, виходячи з очікувань, що Британія вийде з блоку 29 березня.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.

До слова, голова Європейської ради Дональд Туск готовий запропонувати ЄС надати Великобританії «гнучке» продовження термінів Brexit на рік, повідомляє телеканал BBC.

Згідно з його планом, Великобританія зможе вийти з ЄС і до завершення цього терміну в разі, якщо її парламент схвалить угоду з Брюсселем.

«Туск планує сказати лідерам ЄС на саміті з Brexit 10 квітня, що таке подовження допоможе уникнути необхідності продовжувати терміни виходу Великобританії кожні кілька тижнів», - зазначає газета The Guardian.

Для реалізації плану необхідна підтримка всіх 27 країн, що залишаються в ЄС після Brexit.



