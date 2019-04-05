Мей попросила ЄС відтермінувати Brexit до 30 червня



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Мей також поінформувала, що Британія висуне своїх депутатів до Європарламенту, якщо британські парламентарі не встигнуть схвалити її угоду про Brexit до 12 квітня

Мей заявила, якщо депутати встигнуть затвердити її угоду про вихід країни з ЄС до 12 квітня, то Британія залишить блок ще до європейських виборів 23 травня

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей попросила Європейський союз відтермінувати вихід країни з ЄС до 30 червня.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на лист, який вона написала президенту Європейської ради Дональду Туску.

«Тереза Мей написала (листа — ред.) ЄС з проханням відкласти Brexit до 30 червня», - йдеться у повідомленні.

При цьому вона зазначала, якщо депутати встигнуть затвердити її угоду про вихід країни з ЄС до 12 квітня, то Британія залишить блок ще до європейських виборів 23 травня.

Мей також додала, що країна буде готова висунути своїх кандидатів на вибори до Європарламенту, якщо британські парламентарі не встигнуть схвалити її угоду про Brexit до 12 квітня.

Раніше 3 квітня британський парламент схвалив, з перевагою в один голос, законопроект, що зобов'язує прем'єр-міністра країни Терезу Мей попросити ЄС відкласти Brexit.

До слова, голова Європейської ради Дональд Туск готовий запропонувати ЄС надати Великобританії «гнучке» продовження термінів Brexit на рік, повідомляє телеканал BBC.

Згідно з його планом, Великобританія зможе вийти з ЄС і до завершення цього терміну в разі, якщо її парламент схвалить угоду з Брюсселем.

«Туск планує сказати лідерам ЄС на саміті з Brexit 10 квітня, що таке подовження допоможе уникнути необхідності продовжувати терміни виходу Великобританії кожні кілька тижнів», - зазначає газета The Guardian.

Для реалізації плану необхідна підтримка всіх 27 країн, що залишаються в ЄС після Brexit.

У британських ЗМІ пропозиція Туска отримала назву flextension, складену зі слів «гнучкий» і «продовження».

Туск має намір створити максимально гнучкі умови для Великобританії, щоб Лондон не міг стверджувати, що Брюссель загнав його в пастку, зазначає The Guardian.

Таку пропозицію, зазначає газета, може викликати заклопотаність у низці країн ЄС. Так, європейські політики можуть бути незадоволені тим, що з продовженням Brexit Великобританія отримає можливість продовжувати впливати на довгострокові плани ЄС.

«Якщо Брюссель застосує план Туска, а Великобританія братиме участь у виборах до Європарламенту 23 травня 2019 року, її євродепутати складуть свої повноваження щойно Великобританія вийде з ЄС», - зазначає The Guardian. За даними газети, місця британських депутатів займуть депутати з решти країн ЄС.

«Хоча можливість перенесення Brexit на тривалий термін і непокоїть європейських політиків, вони, як і багато британських депутатів, дуже побоюються наслідків виходу Великобританії з ЄС без угоди з Брюсселем. Така ситуація, на їхню думку, створить проблеми для бізнесу», - зазначає BBC.