  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Парламент має ініціювати розслідування дій військового командування - Безсмертний

    • Розсилка
    Роман&nbsp;Безсмертний звернув увагу на те, що вересневий перехід українських військових кораблів Керченською протокою здійснювався в умовах, коли в Середземному морі знаходився американський авіаносець, а в Чорному морі &ndash; ракетний есмінець - Парламент має ініціювати розслідування дій військового командування - Безсмертний
    Роман Безсмертний звернув увагу на те, що вересневий перехід українських військових кораблів Керченською протокою здійснювався в умовах, коли в Середземному морі знаходився американський авіаносець, а в Чорному морі – ракетний есмінець

    «Командири суден не розраховували на таку агресивну поведінку Російської Федерації, і це означає, що було відсутнє оперативне управління ситуацією. А це вже відповідальність тих командирів, які планували цю операцію», - зазначив політик

    Верховна Рада має ініціювати розслідування дій командування Генштабу та Військово-морських сил України під час конфлікту в Керченській протоці, внаслідок якого Росією було захоплено в полон 24 українських моряки та три судна. Про це заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

    «Вже зараз Верховній Раді треба ініціювати розслідування конфлікту у Керченській протоці. Бо виникає багато питань до дій вищого військового  командування України. Чим швидше ми дамо відповіді на ці запитання, тим сильнішою буде позиція України на міжнародній арені», - сказав він.

    Безсмертний зазначив, що його «дуже засмутила» доповідь і начальника Генштабу, і командувача ВМС, які намагалися розповісти пресі, що ж  відбулося насправді. Проте журналісти так і не отримали конкретних відповідей на жодне з питань. Він нагадав, як в перші дні Україна жила з інформацією, що захоплені українські кораблі не мали боєкомплекту. Потім виявилося, що він таки був, але використовувати зброю було заборонено.  

    «Це свідчить про те, що операція планувалася, і керував нею безпосередньо Верховний Головнокомандувач. Командири суден повністю виконали поставлене завдання. Вони не розраховували на таку агресивну поведінку Російської Федерації. І це означає, що в цей момент було відсутнє оперативне управління ситуацією. А це вже відповідальність тих командирів, які планували цю операцію», - зазначив політик.

    Читайте також

    При цьому Безсмертний звернув увагу на те, що вересневий перехід українських військових кораблів Керченською протокою здійснювався в умовах, коли в Середземному морі знаходився американський авіаносець, а в Чорному морі – ракетний есмінець. «Тоді в небі знаходився американський літак-розвідник, який, згідно з договором про відкрите небо, моніторив ситуацію над Чорним морем. Це давало можливість отримувати об’єктивну інформацію. Якщо хочете – впливати на неї за рахунок міжнародної спільноти. Те, що відбулося зараз з плануванням цього переходу, я вважаю прорахунком вищого військового командування», - сказав він.

    «Що стосується моряків, які були на захоплених суднах, то вони виконали повністю ті команди, які до них надходили. Зараз головне повернути їх із полону», - додав Безсмертний.

    Читайте також
    Верховна Рада Роман Безсмертний полон розслідування Україна авіаносець ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ