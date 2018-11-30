Парламент має ініціювати розслідування дій військового командування - Безсмертний



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Роман Безсмертний звернув увагу на те, що вересневий перехід українських військових кораблів Керченською протокою здійснювався в умовах, коли в Середземному морі знаходився американський авіаносець, а в Чорному морі – ракетний есмінець

«Командири суден не розраховували на таку агресивну поведінку Російської Федерації, і це означає, що було відсутнє оперативне управління ситуацією. А це вже відповідальність тих командирів, які планували цю операцію», - зазначив політик

Верховна Рада має ініціювати розслідування дій командування Генштабу та Військово-морських сил України під час конфлікту в Керченській протоці, внаслідок якого Росією було захоплено в полон 24 українських моряки та три судна. Про це заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.



«Вже зараз Верховній Раді треба ініціювати розслідування конфлікту у Керченській протоці. Бо виникає багато питань до дій вищого військового командування України. Чим швидше ми дамо відповіді на ці запитання, тим сильнішою буде позиція України на міжнародній арені», - сказав він.



Безсмертний зазначив, що його «дуже засмутила» доповідь і начальника Генштабу, і командувача ВМС, які намагалися розповісти пресі, що ж відбулося насправді. Проте журналісти так і не отримали конкретних відповідей на жодне з питань. Він нагадав, як в перші дні Україна жила з інформацією, що захоплені українські кораблі не мали боєкомплекту. Потім виявилося, що він таки був, але використовувати зброю було заборонено.



«Це свідчить про те, що операція планувалася, і керував нею безпосередньо Верховний Головнокомандувач. Командири суден повністю виконали поставлене завдання. Вони не розраховували на таку агресивну поведінку Російської Федерації. І це означає, що в цей момент було відсутнє оперативне управління ситуацією. А це вже відповідальність тих командирів, які планували цю операцію», - зазначив політик.

При цьому Безсмертний звернув увагу на те, що вересневий перехід українських військових кораблів Керченською протокою здійснювався в умовах, коли в Середземному морі знаходився американський авіаносець, а в Чорному морі – ракетний есмінець. «Тоді в небі знаходився американський літак-розвідник, який, згідно з договором про відкрите небо, моніторив ситуацію над Чорним морем. Це давало можливість отримувати об’єктивну інформацію. Якщо хочете – впливати на неї за рахунок міжнародної спільноти. Те, що відбулося зараз з плануванням цього переходу, я вважаю прорахунком вищого військового командування», - сказав він.



«Що стосується моряків, які були на захоплених суднах, то вони виконали повністю ті команди, які до них надходили. Зараз головне повернути їх із полону», - додав Безсмертний.