Російський газ може спалити всю Європу – Безсмертний



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На думку Романа Безсмертного, «Північний потік-2» ніби ділить Європу на сфери впливу між Москвою та Берліном

На думку політика, «Північний потік-2» вносить розкол всередину ЄС і НАТО

Будівництво Росією «Північного потоку-2» вже привело до розколу Європи. Його запуск несе серйозну загрозу безпеці всього європейського континенту. Про це у статті на «Главком» пише політик та дипломат, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.



За словами політика, Росія продовжує тягнути «Північний потік-2» до Німеччини, попри те, що не всі дозволи на використання газогону отримані. «Але велика пропагандистсько-корупційна машина Кремля невпинно працює. Десь тиском, десь грошовими корупційними ін’єкціями, десь обіцянками вона вбиває клин в Європейський союз, перевіряючи на міцність задекларовані європейцями цінності», - вважає він.

На думку Безсмертного, «Північний потік-2» недарма порівнюють з пактом Молотова-Ріббентропа. Газогін ніби ділить Європу на сфери впливу між Москвою та Берліном, «ставлячи політику головного локомотива ЄС в залежність від російського газу».



«Коли люди, від яких залежить континентальна безпека, кожний по разу приспить свою совість, на виході виявиться, що єдності більше не існує, кожний сам за себе, і хай війна стукає у двері сусіда, а не в мої. Але Європа – це велика комунальна квартира, і якщо починає горіти в одному місці, то вогонь рано чи пізно прийде до кожного. Блакитний вогник російського газу є полум’ям, в якому може згоріти вся Європа», - зауважив Безсмертний.



Він переконаний, що «Північний потік-2» несе в собі низку загроз для Європи. По-перше, він вносить розкол всередину ЄС і НАТО, тому що є країни «за» і є країни «проти». Тобто, «руйнується єдність союзників, яка є такою важливою в часи, подібні до наших».



По-друге, на його думку, «Потік-2 – це інструмент шпіонажу, який дозволяє сканувати підводний та надводний простір, збираючи необхідні дані про активність довкола». По-третє, наявність газогону дасть Росії формальний привід нарощувати військову присутність в регіоні, звісно «з метою забезпечення стабільності поставок газу в Європу». А далі «зелені чоловічки» без розпізнавальних знаків цілком можуть опинитися на території країн Балтики.



По-четверте, «Північний потік-2» поставить інші європейські держави центральної та північної Європи в залежність від Берліна, а Берлін – в залежність від Москви (південь Європи охопить Турецький потік). Політик зазначає, що від енергетичного тиску до політичного лише один маленький крок, і «навряд чи варто сумніватися, що він буде зроблений».

«Коли газ для «старої Європи» буде перекачаний в російсько-німецьку ГТС, що стримає Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну – і далі?», - застерігає Безсмертний.



Політик наголошує, що єдиний спосіб Україні встояти «між тим молотом і ковадлом, куди нас затискають тектонічні плити геополітики – це прив’язати інтереси України до інтересів когось з більш вагомих та серйозних гравців».



«На континенті такого гравця немає, тому що ніхто не захоче одночасно ускладнень з Берліном і Москвою. Але він є за океаном. Крім країн «Міжмор’я», противником Північного потоку-2 є також США. Потрібно запропонувати Штатам більш цікавий «приз», що назавжди зв’яже Вашингтон з долею Києва. Тут є лише один актив – українська ГТС», - вважає Безсмертний.