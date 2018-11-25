Безсмертний закликав владу готуватись до збройного конфлікту на Азові



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Україна негайно має вжити невідкладних заходів, щоб попередити загострення конфлікту, переконаний Безсмертний

Безсмертний відреагував на дії Росії щодо українського судна

Азов став третьою точкою у війні між Україною та Росією. І сьогодні навіть невеликої іскри достатньо, щоб там розгорівся серйозний військовий конфлікт. Про це заявив екс-віце-прем’єр Роман Безсмертний, коментуючи інформацію про те, що на вихідних прикордонний корабель Росії протаранив український буксир в Азовському морі.

«Як завжди підло і тоді, коли найменше того чекають… На цей раз – на вихідних. Уже очевидно, що загострення на Азові досягло крайньої межі. Навіть зовсім невеликої іскри зараз достатньо для того, щоб розгорівся серйозний військовий конфлікт. Переконаний, що на сьогоднішньому інциденті протистояння точно не закінчиться. Воно тільки наростатиме. Азов – це уже давно третя точка у війні України та Росії», - сказав він.

Безсмертний переконаний, що Україна негайно має вжити невідкладних заходів, щоб попередити загострення конфлікту.

По-перше, на його думку, Україні треба бути «у стовідсотковій готовності до нового збройного конфлікту». «Загроза зараз не тільки перед військовими, прикордонними кораблями, а й перед цивільними. Між військовими і цивільними має бути налагоджена ідеальна комунікація», - вважає політик.

По-друге, уже зараз, «буквально в ці хвилини, мають бути поінформовані міжнародні організації». Особливо ті, які займаються міжнародним морським правом, регулюванням морського судноплавства, безпекові структури в Європі та світі.

«По-третє, і це зрозуміло – мають бути здійснені заходи для посилення безпеки не тільки на морі, а й на суші, по береговій лінії. Так, Азов – це третя точка війни. Але уже зараз треба бути готовим до того, що Росія визначатиме точку четверту…», - застерігає Безсмертний.

За його словами, те, що ситуація на Азові іде до загострення, було зрозуміло ще кілька місяців тому.

«Обурений тим, наскільки кволою є реакція української влади. На міжнародному рівні питання по Азову – повністю провалене. На дипломатичному рівні Україна тільки-тільки починає розхитуватися. Бити тривогу треба вже, негайно. Бо якщо сьогодні втрати були тільки матеріальні, то вже завтра (не дай Боже, звісно) вони можуть бути людськими», - наголосив дипломат.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.