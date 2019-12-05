Парламент не підтримав заяву Яременка про його відставку з посади голови комітету



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Богдан Яременко голосував за свою відставку Фото: Ян Доброносов / facebook.com

Рада відмовилася призначити депутата Єлизавету Ясько головою міжнародного комітету замість Богдана Яременка

Парламент не підтримав заяву Богдана Яременка про його відставку з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Також Верховна Рада відмовилася призначити голову української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, депутата Єлизавету Ясько головою зазначеного комітету замість Богдана Яременка (обидва - фракція «Слуга народу»).

За прийняття проєкту постанови №2534 проголосували 186 депутатів за мінімально необхідних 226.

Голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко («Слуга народу») зазначив, що Яременко подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Зокрема, проєкт постанови підтримали 174 депутатів від «Слуги народу», сам Яременко також голосував «за».

Крім того, Рада призначила депутата від «Слуги народу» Олександра Копиленка членом комітету з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин замість Івана Калаура («Слуга народу»), якого парламент призначив членом комітету з питань правової політики.

Як повідомлялось, 2 грудня «Слуга народу» вирішила висунути кандидатуру депутатки Ясько на посаду голови міжнародного комітету Ради замість Яременка.

Нагадаємо, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.