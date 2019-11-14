Не покаявся: «слуга» Яременко після історії з викликом повії продовжує «сидіти» в смартфоні



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Яременко знову з кимось переписується у робочий час? Кадр з відео трансляції телеканалу «Наш»

Нардеп, який у робочий час переписувався із жінкою легкої поведінки, знову не випускає з рук телефон

Сьогодні під час ранкового засідання Верховної Ради народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко, який у жовтні опинився у центрі секс-скандалу через спробу викликати повію через переписку у смартфоні просто під час засідання парламенту, знову не випускав з рук смартфону.

Яременка із телефоном у руках зафіксували присутні у сесійній залі журналісти.

Як повідомлялось, в інтерв'ю «Главкому» голова Служби безпеки України Іван Баканов висловив переконання, що у залі Верховної Ради народні депутати повинні працювати, а не «сидіти» у телефонах. Він заявив, що взагалі «запропонував би заходити до зали Верховної Ради, в принципі, без телефонів».

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Нагадаємо, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.