«Слуга Народу» обрала нову очільницю комітету зовнішньої політики замість Яременка



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«Слуга Народу» обрала Лізу Ясько очільницею комітету зовнішньої політики замість Яременка

Призначення Ясько комітет Ради розгляне 4 грудня

Фракція «Слуга Народу» обрала депутатку Єлизавету Ясько новою очільницю парламентського комітету зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва замість депутата Богдана Яременка.

Про це повідомила заступниця глави фракції та депутатка «Слуги Народу» Євгенія Кравчук.

«Консолідованим рішенням усієї нашої команди новим головою обрано Лізу Ясько. І ми розуміємо, що керувати таким комітетом – це не бонус і не нагорода, а серйозна відповідальність. Впевнені, що Ліза до неї готова», — зазначила Кравчук.

Наразі Єлизавета Ясько очолює постійну делегацію у Парламентській асамблеї Ради Європи. Також вона є очільницею підкомітету з питань міжпарламентського співробітництва, двосторонніх та багатосторонніх відносин та членом Лічильної комісії у Верховній Раді.

Ясько входить до груп з міжпарламентських зв’язків з Японією, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Францією та США.

Нагадаємо, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.