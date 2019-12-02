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    Стало відомо, кого «Слуга народу» висуне на місце скандального Яременка

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    <span>Богдан Яременко часто з кимось переписується у робочий час</span> - Стало відомо, кого «Слуга народу» висуне на місце скандального Яременка
    Богдан Яременко часто з кимось переписується у робочий час

    Замість Богдана Яременка Комітет з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва можуть очолити або Єлизавета Ясько, або Галина Михайлюк

    Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді має намір визначитися з кандидатурою голови Комітету парламенту з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва в понеділок. Про це журналістам повідомив депутат Ради від фракції Олександр Качура.

    «Будемо обговорювати нову кандидатуру на голову комітету міжнародного комітету замість Яременка. У нас зараз вийшло два кандидати, які отримали найбільшу підтримку: це (Єлизавета) Ясько і (Галина) Михайлюк», - сказав він.

    Депутат зазначив, що члени фракції обговорять законопроєкти №2178-10 про запуск ринку землі, №2116 про перезавантаження Держбюро розслідувань і інші за порядком денним 3-6 грудня.

    «Я думаю, що його на 99,9% сьогодні буде прийнято», - відповів Качура на уточнююче запитання про рішення фракції щодо кандидатури голови комітету.

    Як повідомлялось, «Слуга народу» в Раді має намір підтримати відставку депутата парламенту від «Слуги народу» Богдана Яременка з посади голови комітету парламенту з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва.

    Нагадаємо, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам. 

    Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

    1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

    Батьківщина Європейська солідарність депутат скандал партія Слуга народу фракція Єлизавета Ясько Богдан Яременко
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