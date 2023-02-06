Парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича

Відповідне рішення підтримали 317 народних обранців

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні позбавила мандата колишнього члена «Опозиційної платформи – За життя» Ігора Абрамовича. Відповідне рішення підтримали 317 народних обранців. Про це в розмові з «Главкомом» повідомили народні депутати.

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Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Абрамович написав заяву на складання мандату. «Саме його (Абрамовича – «Главком») вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ. Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на «синхронність» його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, – свій серед чужих у тилу п’ятої колони», – прокоментував Арахамія.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні Верховна Рада також може позбавити мандата Вадима Столара.

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До слова, нещодавно народні депутати від забороненої партії «ОПЗЖ» Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного російського вторгнення проживали на Лазуровому узбережжі, повернулись в Україну.

Нагадаємо, що народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до проросійської фракції ОПЗЖ, склали мандати нардепів.