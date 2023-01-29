Королевська з чоловіком склали мандати нардепів, – ЗМІ

Нардепи Королевська та її чоловік написали заяви на складання мандатів

Королевська та Солод після початку повномасштабного вторгнення перебралися до Дубая

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше входили до проросійської фракції ОПЗЖ, склали мандати нардепів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Заяви до Верховної ради ще не надходили, але, за нашою інформацією, вони їх написали», – розповіло виданню джерело.

Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що в Раді можуть позбавити мандатів депутатів ексОПЗЖ через подвійне громадянство. В списку були народні обранці, які, до того ж проживають за межами України, серед них – Наталія Королевська та її чоловік, депутат Юрій Солод.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цікаво, що зовсім нещодавно Королевська та Солод: які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами «Батальйону Дубай», розслідування, яке провели журналісти УП.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабної війни Королевська з чоловіком перебралася до Дубая, таким чином пропустивши всі засідання парламенту з 25 лютого.

Раніше повідомлялося, що журналісти помітили у Дубаї Юлію Тимошенко.