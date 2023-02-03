Ще два нардепи можуть втратити мандати

Нещодавно Столар та Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення проживали на Лазуровому узбережжі, повернулись в Україну

Верховна Рада позбавить мандатів ще двох народних депутатів від забороненої партії «ОПЗЖ». Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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«Ще на наступному тижні здадуть мандати Столар та Абрамович», – йдеться в повідомленні.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також анонсування таке рішення, проте не назвав прізвищ.

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«Як я і говорив раніше, усе буде проходити виключно в рамках Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати», – зазначив Арахамія.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин написав заяву про складання мандата.

Нагадаємо, СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ». На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

До слова, нещодавно народні депутати від забороненої партії «ОПЗЖ» Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного російського вторгнення проживали на Лазуровому узбережжі, повернулись в Україну.