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Ще два нардепи можуть втратити мандати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще два нардепи можуть втратити мандати
фото з відкритих джерел

Нещодавно Столар та Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення проживали на Лазуровому узбережжі, повернулись в Україну

Верховна Рада позбавить мандатів ще двох народних депутатів від забороненої партії «ОПЗЖ». Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Ще на наступному тижні здадуть мандати Столар та Абрамович», – йдеться в повідомленні.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також анонсування таке рішення, проте не назвав прізвищ.

«Як я і говорив раніше, усе буде проходити виключно в рамках Конституції і законів України. Тобто, без шансів на оскарження в українських і міжнародних судах. На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно. Працюємо далі й будемо інформувати про результати», – зазначив Арахамія.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин написав заяву про складання мандата.

Нагадаємо, СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ». На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

До слова, нещодавно народні депутати від забороненої партії «ОПЗЖ» Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного російського вторгнення проживали на Лазуровому узбережжі, повернулись в Україну.

Теги: депутат Верховна Рада Опозиційна платформа — За життя

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