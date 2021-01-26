Парламент розпочав роботу після тривалих канікул (трансляція)

Парламентарі в другому читанні розглянуть закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум»

У вівторок, 26 січня, Верховна Рада повертається до роботи. Нардепи планують розглянути, зокрема, законопроєкти про референдум та електронний рецепт. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Парламентарі в другому читанні розглянуть закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Також народні обранці розглянуть законопроєкт про перейменування Фонду соціального захисту інвалідів, про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.

У порядку денному також проєкт постанови про заходи щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності та законопроєкт щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.

Нагадаємо, на цьому тижні завершує свою роботу четверта сесія Верховної Ради цього скликання. Фактично депутати відпочивали більше місяця – на новорічні канікули вони розійшлися ще 18 грудня минулого року.

Серед вже визначених питань, які планує розглянути Верховна Рада на останньому тижні сесії – друге читання законопроєкту про референдум, запровадження «податку на Google» та взаємопов’язані проєкти про реформу СБУ та створення Бюро економічної безпеки.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук екслюзивно для «Главкома» розповіла, що на першому пленарному тижні Юрія Вітренка будуть номінувати на першого віце-прем’єра та міністра енергетики.