Стало відомо, коли Рада може розглянути призначення Вітренка

Голосування за Вітренка може бути 27-29 січня

Верховна Рада у вівторок не розглядатиме питання про призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, однак голосування може відбутися до кінця тижня.

Про це у коментарі журналістам після засідання фракції «Слуга народу» за участі президента України Володимира Зеленського розповів перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, поки що не вистачає голосів для ухвалення рішення.

«Голосування за Вітренка може бути в середу, або в четвер, або в п'ятницю. Завтра точно не може бути, тому що нам ще потрібно сформувати за нього необхідну кількість голосів», – сказав Корнієнко.

При цьому він висловив переконання, що за призначення Вітренка проголосує більше депутатів ніж минулого разу.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. «Слуги народу» висунули йому такий тарифний ультиматум.

Раніше Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами.

Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.

Джерело: Укрінформ