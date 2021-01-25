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    Політика

    Стало відомо, коли Рада може розглянути призначення Вітренка

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    Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії - Стало відомо, коли Рада може розглянути призначення Вітренка
    Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії
    Фото: Главком

    Голосування за Вітренка може бути 27-29 січня

    Верховна Рада у вівторок не розглядатиме питання про призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, однак голосування може відбутися до кінця тижня.

    Про це у коментарі журналістам після засідання фракції «Слуга народу» за участі президента України Володимира Зеленського розповів перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    За його словами, поки що не вистачає голосів для ухвалення рішення.

    «Голосування за Вітренка може бути в середу, або в четвер, або в п'ятницю. Завтра точно не може бути, тому що нам ще потрібно сформувати за нього необхідну кількість голосів», – сказав Корнієнко.

    При цьому він висловив переконання, що за призначення Вітренка проголосує більше депутатів ніж минулого разу.

    Раніше стало відомо, що Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. «Слуги народу» висунули йому такий тарифний ультиматум.

    Згодом Юрій Вітренко заявив, що ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть знижені з лютого 2021 року. Тариф не перевищить 6,99 гривень за кубометр до кінця карантину або опалювального сезону. Також Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців.

    Раніше Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами. 

    Також Вітренко пояснив, чого раніше вимагав підвищення ціни на газ для населення, а нещодавно просив знизити її на на 40%.

    Читайте також інтерв'ю: Терміновий закон про вакцини, останній шанс Вітренка, реформа СБУ. Чим займеться Рада після канікул

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Верховна Рада газ тарифи ціни партія Слуга народу Юрій Вітренко Олександр Корнієнко
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