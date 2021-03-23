Парламентська асамблея НАТО перенесла заплановану сесію в Києві

Разумков зустрівся з заступником генсека НАТО Мірчі Джоанк в штаб-квартирі Альянсу

Парламентська асамблея НАТО перенесла заплановану на квітень сесію в Києві через коронавірус.

Про це у Facebook повідомив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Разумков зустрівся з заступником генсека НАТО Мірчі Джоанк в штаб-квартирі Альянсу.

Разумков подякував за надання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, а також зазначив, що наступним логічним кроком було б отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО.

«Для Верховної ради посилення співпраці з НАТО є пріоритетним завданням. На жаль, через пандемію коронавірусу довелося відкласти проведення в Києві сесії Парламентської асамблеї НАТО. Але ми вдячні партнерам, що за пропозицією України погодили її проведення у травні 2022 року», – зазначив Разумков.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні потрібно сконцентруватися на реалізації реформ, щоб наблизитися до членства в Альянсі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий поговорити з новим президентом США Джо Байденом на тему членства України в НАТО та розповів, про що поцікавився у новообраного очільника Америки.