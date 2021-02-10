Столтенберг відповів Зеленському, чому Україна досі не в НАТО

Генсек наголосив, що Київ повинен зосередитися на проведенні реформ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні потрібно сконцентруватися на реалізації реформ, щоб наблизитися до членства в Альянсі.

Таку заяву він зробив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Так, один із журналістів процитував запитання президента України Володимира Зеленського, адресоване лідеру США Джо Байдену: «Чому ми (Україна, – ред.) досі не в НАТО»? Журналіст у зв’язку з цим запитав, як далеко Україна зараз знаходиться на шляху до вступу в Альянс.

У відповідь Столтенберг нагадав, що ще в 2008 році на саміті НАТО було прийнято рішення про те, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу. При цьому генсек наголосив, що для цього Київ повинен зосередитися на проведенні реформ.

«Ми підтримуємо це рішення і всі рішення після цього саміту… Але я думаю, що фокус зараз повинен зосередитися на реформах. І я вітаю чіткий меседж прем’єр-міністра (Дениса Шмигаля, – ред.) про необхідність продовження реформ, щоб переконатися, що Україна має демократичний, політичний контроль над своїми оборонними інституціями та Збройними силами, продовжує боротьбу з корупцією та зміцнення демократичних інститутів», – зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що проведення реформ не лише «добре для України», а й наближає її до членства.

Столтенберг уточнив, що не може зараз озвучити конкретну дату вступу України до Альянсу, але запевнив у підтримці нашої країни.

«Чим успішніша Україна в реалізації реформ, тим ближча вона до відповідності стандартам НАТО і тим більше ви можете наблизитися до членства в НАТО. Я не можу назвати вам конкретну дату. Скажу тільки, що ми продовжимо підтримувати Україну в її євроатлантичному прагненні, ми будемо підтримувати Україну, і ви можете рухатися до членства в НАТО. І найкращий спосіб зробити це – зосередитися на реформах і продовжити модернізацію, зміцнення демократичних інститутів України», – наголосив генсек Альянсу.

Він запевнив, що «двері в НАТО залишаються відчиненими», а Україна «вже сьогодні є одним із найбільш близьких і важливих партнерів НАТО».

«Ви надавали війська для місій і операцій НАТО. В тому числі в Афганістані і Косово, а також для Сил реагування НАТО. Ми цінуємо цей внесок, який демонструє прихильність України євроатлантичній безпеці. Ось чому Україна тепер є партнером НАТО з розширеними можливостями. Цей статус дозволить нам надалі поглибити нашу співпрацю», – повідомив Столтенберг.

Він також поінформував, що НАТО зміцнює військову присутність у районі Чорного моря, беручи до уваги посилення позицій Росії в регіоні. Зокрема, Шмигаль та генсек НАТО анонсували спільні навчання в Одесі.

Раніше п'ятий президент Петро Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий поговорити з новим президентом США Джо Байденом на тему членства України в НАТО та розповів, про що поцікавився у новообраного очільника Америки.



