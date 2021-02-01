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    Політика

    НАТО і Україна: у президента Зеленського назріло питання до Байдена

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    Зеленський хотів би поговорити з Джо Байденом - НАТО і Україна: у президента Зеленського назріло питання до Байдена
    Зеленський хотів би поговорити з Джо Байденом

    Крім того, Зеленський розраховує, що США допоможуть Україні завершити війну на Донбасі

    Президент України Володимир Зеленський готовий поговорити з новим президентом США Джо Байденом на тему членства України в НАТО. та розповів, про що поцікавився у новообраного очільника Америки. 

    Про це Зеленський заявив в інтерв'ю порталу Axios.

    Президент нагадав, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО і це є одним з найголовніших пунктів безпеки.

    «Як потрібно ще більше заявляти про бажання вступу, якщо це закріплено в Конституції України – напрямок у Євросоюз, євроінтеграція, а також вступ у НАТО? Тому в мене дуже просте питання – чому Україна досі не в НАТО? Якщо без цих фраз, що ми всі будемо думати, ми будемо спілкуватись, для мене перше питання звучало б так: «Містере Президенте, чому ми досі не в НАТО?», – зазначив Зеленський.

    Крім того, президент розраховує, що США допоможуть Україні завершити війну на Донбасі.

    «Президент Байден говорив, що він турбується і продовжує турбуватися і працювати заради безпеки в Європі. Для нас це важливо, тому що безпека в Європі – це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму», – додав Зеленський.

    Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою. Однак, категорично заявляє, що не дозволить Китаю або кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акцій «Мотор Січі».

    Теги: США НАТО війна Володимир Зеленський Україна євроінтеграція президент безпека
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