НАТО і Україна: у президента Зеленського назріло питання до Байдена

Крім того, Зеленський розраховує, що США допоможуть Україні завершити війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський готовий поговорити з новим президентом США Джо Байденом на тему членства України в НАТО. та розповів, про що поцікавився у новообраного очільника Америки.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю порталу Axios.

Президент нагадав, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО і це є одним з найголовніших пунктів безпеки.

«Як потрібно ще більше заявляти про бажання вступу, якщо це закріплено в Конституції України – напрямок у Євросоюз, євроінтеграція, а також вступ у НАТО? Тому в мене дуже просте питання – чому Україна досі не в НАТО? Якщо без цих фраз, що ми всі будемо думати, ми будемо спілкуватись, для мене перше питання звучало б так: «Містере Президенте, чому ми досі не в НАТО?», – зазначив Зеленський.

Крім того, президент розраховує, що США допоможуть Україні завершити війну на Донбасі.

«Президент Байден говорив, що він турбується і продовжує турбуватися і працювати заради безпеки в Європі. Для нас це важливо, тому що безпека в Європі – це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму», – додав Зеленський.

Раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою. Однак, категорично заявляє, що не дозволить Китаю або кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акцій «Мотор Січі».