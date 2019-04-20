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    Парламентська Асамблея ОБСЄ підтримує оголошення на Донбасі «великоднього перемир’я»

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    Парламентська Асамблея ОБСЄ підтримує оголошення на Донбасі «великоднього перемир’я»

    Під час свята Великодня гуманітарні міркування повинні бути в першу чергу у свідомості причетних осіб, наголосили в ОБСЄ

    Голова комітету Парламентської Асамблеї ОБСЄ з прав людини і гуманітарних питань Маргарета Кінер Неллен наголосила на повній підтримці зусиль, спрямованих на досягнення зобов'язань щодо припинення вогню на сході України з нагоди майбутнього свята Великодня.

    Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

    «Особливо під час свята Великодня гуманітарні міркування повинні бути в першу чергу у свідомості причетних осіб. Я щиро сподіваюся, що зусилля посла Мартіна Сайдіка і посла Ертугрула Апакана будуть успішними та допоможуть сторонам відкласти зброю, що дасть змогу людям в регіоні відзначити свято у мирі», - заявила швейцарський депутат.

    Вона нагадала, що Мінські домовленості зобов'язують сторони до довготривалого припинення вогню.

    Нагадаємо, Росія категорично відмовилася взяти на себе гарантії дотримання режиму тиші на Донбасі.

    Раніше 16 квітня президент України Петро Порошенко розповів, що 18 квітня планується оголосити режим припинення вогню на Донбасі до великодніх свят.

    До слова, після зустрічі із Ангелою Меркель Порошенко підкреслив, що Україна має інструменти, «яким чином забезпечити стійке припинення вогню, яке розпочато має бути вже з 18 квітня».

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