Партія Порошенка вимагає реакції правоохоронців на телеміст каналу Медведчука з Росією



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У Порошенка заявили, що проведення так званого «телемосту» – це виключна провокація з боку Кремля

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка «Європейська Солідарність» заявила, що анонсований на 12 липня «телеміст» за участю забороненого в Україні пропагандистського телеканалу Россия-24 та одного з українських каналів, який входить в медіа-групу Віктора Медведчука, – це серйозний виклик усій інформаційній безпеці України.

Про це йдеться в заяві партії.

«Європейська солідарність» вважає, що даний проект – це безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа, яку трактуємо як дії, які створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України», - йдеться в повідомленні.

«Європейська Солідарність» нагадала, що згідно указу президента України Петра Порошенка №549/2015 від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» телеканал Росія-24, який входить до структури Федерального державного підприємства «Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія» і який фінансується з бюджету країни-агресора, знаходиться під санкціями. Тобто, щодо каналу діє норма про «обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».

«Ми нагадуємо ініціаторам та прямим виконавцям цього «телевізійного шоу», що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування. Ми вважаємо, що проведення так званого «телемосту» – це виключна провокація з боку Кремля. Це ще один механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста – через буцім-то розмови «про мир» завести до Верховної Ради України якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби політично закріпити реванш у стінах Верховної Ради», - зазначили в політсилі.

Партія Порошенка закликала Службу безпеки України, Раду національної безпеки і оборони України, Національну Раду з питань телебачення і радіомовлення дати миттєву реакцію щодо так званого «телемосту», анонсованого пропагандистським каналом Володимира Путіна.

«Ми попереджаємо, що у разі відсутності такої реакції, залишаємо за собою право на протест проти бездіяльності вказаних органів. Телемости з Росією можливі тільки тоді, коли останній чобіт російського військового покине територію України!» - попередили в політсилі.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!».

Як відомо, Україна в 2015 році застосувала санкції до російських ВАТ «Первый канал», ВАТ «Телекомпания НТВ» і телеканалів «РТР-планета» і «Россия-24». Це визначено рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня, яке набуло чинності внаслідок указу від 16 вересня президент України Петра Порошенка.

Згідно з документом, до цих підприємств застосовуються санкції у вигляді «обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування».

Загалом під українські санціїї потрапили 105 юридичних осіб та 388 фізичних.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. В ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства