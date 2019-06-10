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    Партія Порошенка йде в Раду, щоб виконати п'ять основних завдань

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    Петро Порошенко - Партія Порошенка йде в Раду, щоб виконати п'ять основних завдань
    Петро Порошенко

    Порошенко назвав своєю головною метою в політиці забезпечити курс України в ЄС і НАТО

    Партія п'ятого президента України Петра Порошенка «Європейська Солідарність» йде в Раду щоб виконати п'ять  основних завдань.

    Про це Порошенко заявив на телеканалі ICTV.

    Колишній президент заявив, що «Європейська Солідарність» йде в Раду щоб виконати 5 основних завдань:

    - звільнити незаконно окупований Крим та Донбас

    - забезпечити членство України в ЄС

    - членство в НАТО

    - забезпечити рішучі зміни в економіці

    - не допустити реваншу проросійських сил.

    «Ми йдемо у Раду, щоб забезпечити потужний розвиток економіки. Під час мого президентства, коли я відповідав за оборону та безпеку, ситуація в Україні змінилась кардинально. Зараз ми здатні забезпечити зміни в економіці», – сказав Порошенко.

    Він підкреслив, що усі міжнародні експерти заявляють, що за часів його влади в Україні все змінилось на краще. 

    Як повідомлялось, четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці.

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    Петро Порошенко ЄС Крим Донбас Європейська солідарність НАТО партії президент
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