Партія Порошенка йде в Раду, щоб виконати п'ять основних завдань



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Петро Порошенко

Порошенко назвав своєю головною метою в політиці забезпечити курс України в ЄС і НАТО

Партія п'ятого президента України Петра Порошенка «Європейська Солідарність» йде в Раду щоб виконати п'ять основних завдань.

Про це Порошенко заявив на телеканалі ICTV.

Колишній президент заявив, що «Європейська Солідарність» йде в Раду щоб виконати 5 основних завдань:

- звільнити незаконно окупований Крим та Донбас

- забезпечити членство України в ЄС

- членство в НАТО

- забезпечити рішучі зміни в економіці

- не допустити реваншу проросійських сил.

«Ми йдемо у Раду, щоб забезпечити потужний розвиток економіки. Під час мого президентства, коли я відповідав за оборону та безпеку, ситуація в Україні змінилась кардинально. Зараз ми здатні забезпечити зміни в економіці», – сказав Порошенко.

Він підкреслив, що усі міжнародні експерти заявляють, що за часів його влади в Україні все змінилось на краще.

Як повідомлялось, четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці.