Партія Порошенка йде в Раду, щоб виконати п'ять основних завдань
Порошенко назвав своєю головною метою в політиці забезпечити курс України в ЄС і НАТО
Партія п'ятого президента України Петра Порошенка «Європейська Солідарність» йде в Раду щоб виконати п'ять основних завдань.
Про це Порошенко заявив на телеканалі ICTV.
Колишній президент заявив, що «Європейська Солідарність» йде в Раду щоб виконати 5 основних завдань:
- звільнити незаконно окупований Крим та Донбас
- забезпечити членство України в ЄС
- членство в НАТО
- забезпечити рішучі зміни в економіці
- не допустити реваншу проросійських сил.
«Ми йдемо у Раду, щоб забезпечити потужний розвиток економіки. Під час мого президентства, коли я відповідав за оборону та безпеку, ситуація в Україні змінилась кардинально. Зараз ми здатні забезпечити зміни в економіці», – сказав Порошенко.
Він підкреслив, що усі міжнародні експерти заявляють, що за часів його влади в Україні все змінилось на краще.
Як повідомлялось, четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці.