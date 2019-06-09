Четверо кандидатів з першої десятки партії «Європейська солідарність» ніколи не були в політиці



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Командир медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич приєдналась до команди Порошенка

Петро Порошенко: Кожен із наших кандидатів – зірка у своїй сфері

Львівська волонтерка Софія Федина, Герой України, командир 95-ї бригади Михайло Забродський, ветеран АТО, командир медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич та заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній в’язень Кремля Ахтем Чийгоз увійшли до першої десятки виборчого списку партії «Європейська Солідарність».

«За результатами президентських виборів ми почули запит суспільства на очищення та оновлення усього політичного класу. Тому значна частина кандидатів, яких ми з вами зараз будемо розглядати і затверджувати, сьогодні зроблять лише перший крок в політиці. Але місця в списку їм запропонували не тому що вони нові, а тому що, будучи поза політикою, ці люди вже служать Україні і зміцнюють державність», – наголосив лідер партії Петро Порошенко, представляючи свою команду.

«Кожен із наших кандидатів – зірка у своїй сфері, а разом вони мають сформувати зіркову команду, яка забезпечить Україні гідне місце під зорями європейського прапору. В цій команді новачки працюватимуть разом з досвідченими політиками, які зіграли далеко не останні ролі в тих позитивних змінах які сталися в країні за останні роки», – зазначив він.