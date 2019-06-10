Партія Зеленського просить повідомляти про «негідних» кандидатів



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«Слуга народу» оголосила «постпраймеріз»

Партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів

Про це повідомила партія у Facebook.

«Якщо ви вважаєте, що хтось зі 100 претендентів до виборчого списку не гідний бути в ньому та на це є об'єктивні причини – напишіть нам про це», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.

До першої десятки потрапили Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу», Руслан Стефанчук, радник та представник Зеленського у Верховній Раді, Ірина Венедіктова, радниця штабу Зеленського з юридичних питань, Давід Арахамія, волонтер, Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики, Михайло Федоров, керівник digital-напряму «Слуги народу», Олександр Корнієнко, керівник передвиборчого штабу партії, Анастасія Красносільска, експертка з податкового та антикорупційного законодавства, Олександр Ткаченко, директор каналу «1+1» та Жан Беленюк, чемпіон світу з грекоримської боротьби.

Слід нагадати, що останнє соцпитування показує підтримку президентської партії на рівні 48,2%, що да їй 136 місць в парламенті з 225-и (це тільки за партійним списком).

Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».

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