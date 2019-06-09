Як Зеленський готується до нокауту. Фоторепортаж зі з'їзду «Слуги народу» вибори

Президентська партія на ходу змінює обличчя

Перенесення позачергового з’їзду партії новообраного президента «Слуга народу» з суботи на неділю анонсував сам Президент ще у п’ятницю під час неформального спілкування з керівниками мас-медіа. «Не встигаємо усіх перевірити», - говорив він.

Не встигли і до неділі. І хоч з’їзд відбувся, на ньому було оголошено лише першу сотню списку по пропорціональній частині. А от щодо мажоритарки консультації продовжуються досі. Загалом, крім «списочної сотні» було озвучено лише кілька мажоритарних округів, на яких були вже визначені кандидати – наприклад, для телеведучого «1+1» Олександра Дубинського, який піде по округу в Київській області на противагу соратнику екс-президента Ігорю Кононенку, а Юзік з «Кварталу» (Юрій Корявченков) – по округу в рідному для «кварталівців» Кривому Розі.

Юрій Корявченков спілкувався з колегами

До проведення партійного з’їзду команда Зе традиційно підійшла з креативом – захід відбувся на свіжому повітрі в Ботанічному саду. На службовому вході гостей зустрічали гольф-кари, які увозили їх в глибину саду, де були розташовані шатер та сцена. Продовж маршруту стояли і загадково посміхалися хлопці та дівчата під зеленими парасольками. «Це вперше за мою кар’єру, коли мене везуть на з’їзд у ботсад», - у своєму відеоогляді коментувала одна досвідчена журналістка. Дійсно, команда Зе продовжує винаходити нові формати навіть там, де, вже здавалось, додати нічого…

Електромобілі підвозили гостей до місця проведення з'їзду

Перед рамками металошукачів, де проводилася реєстрація гостей, вже бурлило політичне життя. Був розгорнутий пікет проти можливої підтримки «Слугою народу» по одному з харківських округів депутата місцевої облради Олександра Ткаченка, який називав мера Харкова Геннадія Кернеса кращим мером України. Ідеолог кампанії Зеленського Руслан Стефанчук з самого ранку роздавав інтерв’ю, прогнозував чудовий день і обіцяв «лупати цю скалу», дотискаючи парламент приймати законопроекти нового президента. Сама обстановка в шатрі нагадувала атмосферу в штабі на президентських виборах – різноманітні напої та закуски (і шаурма теж), лаунж-музика та великі дивани для відпочинку. Хіба тільки тенісного столу з аерохокеєм не було. Сам президент прибув зарано – майже за годину до початку з’їзду. Перед його появою почали в терміновому порядку розбирати половину рамок-металошукачів.

Пікетувальники

Зеленський зі свитою пройшли пішки і зачинились в фургоні з написом «Телебачення». Взагалі, у багатьох присутніх складалося враження, що ситуація відбувається на знімальному майданчику – біля шатра стояло багато фур з таким само написом. І навіть з’їзд розпочався відліком секунд, які залишились до початку ефіру. Перед цим Зеленський несподівано запустив журналістів до себе в «гримерку», щоб показати, що там ніхто не складає ніяких таємних списків.

Президент продемонстрував журналістам, як готується до з'їзду

Поступово до президента підтягнулися голова його Адміністрації Андрій Богдан з незмінною, схожою на ілюстрацію чеширського кота, посмішкою та Дмитро Разумков, який зі спікера кандидата в президенти трансформувався в лідера його партії. В легкій сорочці та сумкою через плече матеріалізувався секретар РНБО Олександр Данилюк, під’їхали фактичний голова Служби безпеки Іван Баканов, заступник голови АП Айварас Абромавічус – майже вся команда президента, навіть ті, хто, здавалося б, не мали б уже жодного відношення до парламентських виборів. Проте виборчий список до останнього залишався утаємниченим, а Разумков запевнив, що всі все почують вже з сцени. Фактично, він визнав, що до списку намагались запхнути кілька осіб, які не зовсім відповідають принципам і підходам Зе-команди, тож довелося оперативно його вичищати. За деякою інформацією, повністю були переглянуті списки мажоритарників у Львівській та Черкаській областях.

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан

Сама офіційна частина пройшла миттєво – глядачі навіть не встигли розомліти під палаючим сонцем. Зеленський під аплодисменти усівся в першому ряді поруч з Богданом, Разумковим, Стефанчуком, Сергієм Шефіром, в той же час «кварталівці» Баканов та Юзик влаштувалися подалі. Поки Зеленський йшов до свого місця, він встиг душевно пообійматись з ветераном КВК та редактором «Ліги сміху» харків’янином Андрієм Чивуріним та засновником клініки «Борис» Михайлом Радуцьким. Останній, як виявилось згодом, увійшов до першої двадцятки списку.

Керівник СБУ Іван Баканов з дружиною

Після виконання гімну Зеленський штовхнув п’ятихвилинну промову, яку прочитав з папірців, які раніше демонстрував в фургоні журналістам. Суфлером новий президент, схоже, поки що користуватись не хоче. На початку Зе відпустив кілька жартів, коли заявив, що не треба вставати при його появі (прийшли «інші часи») та поцікавився, чи це точно його промова, натякнувши на скандал з плагіатом слів Петра Порошенка, на якому нового президента нещодавно спіймали.

Президент України Володимир Зеленський

Зеленський розповів про подвійний символізм проведення з’їзду саме в Ботанічному саду – мовляв, і Україна за нової влади розцвіте, і саджати будемо. Також він анонсував презентацію першої сотні списку та пояснив її логіку – до неї потрапили експерти з різних напрямів, регіональні лідери та ті, хто пройшов інтернет-відбір.

Учасники та гості заходу постійно апладували президенту

Як пообіцяв Зеленський, кандидати від «Слуги» не йдуть в Раду за недоторканістю, бо її буде скасовано, і не заради збагачення, за яке будуть саджати, а за кнопкодавство пригрозив позбавляти мандатів. При цьому Зеленський залишив за собою право на помилку, визнавши, що не всіх кандидатів вдалося ретельно перевірити через брак часу, тож хтось недобропорядний цілком міг потрапити до лав «Слуги народу». Проте пообіцяв помилки швидко виправити.

Не всі мали можливість сховатися від сонця

Протягом місяця в партії триватиме «постпраймеріз» – якщо будуть знайдені факти неблагонадійності кандидата, його ще можуть виключити зі списку. А такі факти можуть з’являтись, бо, за словами керівників партії, дехто з кандидатів в останній момент навіть чистив потенційну компрометуючу інформацію щодо себе в соцмережах.

На завершення Володимир погрався з назвою своєї партії, заявивши, що «Слуга народу» – не бренд, а світогляд, і закликав «послати» систему, яка поки перебуває в нокдауні, в нокаут. «Ми зробимо це разом, ми зробимо їх це ще раз», – розплившись в посмішці, повторив він на новий лад своє передвиборче гасло на президентських виборах.

Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков

Слідом за Зеленським голова партії Разумков коротко презентував програму партії (вона, звісно, мало кому була цікава, але не можна ж взагалі без неї), розповівши про майбутніх заможних та щасливих українців, оновлену владу, подолання корупції, створення раю для підприємців та нову гуманітарну політику, за якої мова та релігія не будуть інструментами розколу. Загалом дуже кидалось у вічі, що команда Зе свідомо обрала анті-мілітарі-риторику. Жодного слова про війну, російська агресія промайнула лише фоном на екрані як один з викликів нарівні з корупцією, жодного військового чи добробата в першій двадцятці списку (волонтера-«айтішника» Давіда Арахамію все-таки взяли за інші чесноти – зокрема, він розповів, що збирається відродити Національну інвестиційну раду, яка зачахла за керування Бориса Ложкіна, та запустити систему електронних виборів). Втім таке позиціонування «Слуги народу» як проекту-позитиву цілком зрозуміле.

Згодом голова штабу Олександр Корнієнко оголосив, вся вона зібралась на сцені, і генпродюсер каналу «1+1» Олександр Ткаченко почав жестами закликати на неї Зеленського. Той зі словами «коли ще буде така можливість, до дівчат» пішов фотографуватись до жіночої частини своєї партії і на цьому, власне, з’їзд завершився, хоча фотосесія та індивідуальні селфі ще тривали довго. А гостей почали частувати вже легендарною після привітання Зеленського з Днем Києва шаурмою, яку готували тут же.

Перша двадцатка виборчого списку «Слуги народу»

ПЕРША ДВАДЦЯТКА «СЛУГИ НАРОДУ»

Разумков Дмитро – голова партії «Слуга народу»; Стефанчук Руслан – доктор юридичний наук, представник президента у Верховній Раді, головний ідеолог партії; Вінідіктова Ірина – експерт ЗЕкоманди з реформи судової системи; Арахамія Давід – підприємець, волонтер; Янченко Галина – експерт з питань антикорупційної політики; Федоров Михайло – керівник діджитал-напрямку партії «Слуга народу»; Корнієнко Олександр – керівник передвиборчого штабу партії; Красносільська Анастасія – експерт з податкового та антикорупційного законодавства; Ткаченко Олександр – медіаменеджер, гендиректор 1+1; Беленюк Жан – спортсмен, борець греко-римського стилю; Сергій Бабак – експерт з питань освіти; Криклій Владислав – кандидат економічних наук; Шуляк Олена – експерт у сфері дивелопменту та будівництва; Наталуха Дмитро – громадський політичний діяч, правозахисник; Ясько Єлизавета – культурний діяч, кінопродюсер, представник України в Оксфорді; Оржель Олексій – експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу; Герус Андрій – експерт з питань енергетики; Радуцький Михайло – експерт у галузі медицини; Монастирський Денис – експерт з питань правоохоронної та судової системи; Гетьманцев Данило – експерт з питань оподаткування та банківського прав.



Разумков вже явно втомився відбиватись від купи різних прохачів та «чолобітників», які насідали на нього з купами документів, візиток та поясненнями своїх проблем. До першого заступника голови СБУ Івана Баканова такої черги не стояло, тож «Главком» поцікавився у нього, як йому працюється на новій посаді та чи попередники не унесли з собою всі папочки з компроматом.

«В цілому, мені подобається працювати на цій посаді, – сказав соратник Зеленського, який до останнього часу був керівником його партії. – Хто що позачищав, згодом розберемося і поінформуємо. Декілька днів тому ми дали розпорядження припинити знешкодження будь-яких справ».

Одна з найбільш відомих персон, у топ-десятці «Слуги народу» – чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк розповідав, що йому не так давно подзвонив особисто Зеленський і запропонував доєднатись до команди і він погодився, бо хоче займатись розвитком спорту.

Сергій Лещенко, який довгий час перебував в орбіті Зеленського, але не потрапив до списку як колишній депутат, запевнив, що точно не піде по мажоритарці від «Слуги народу», але розглядає варіанти самостійного балотування. А Олександр Ткаченко на питання «Главкому», чи не кидає його присутність у списку «тінь Коломойського» на Зеленського, розвів руками: «Слухайте, у нас що рабовласницький лад? Я - людина сама по собі». При цьому він заспокоював журналістів «плюсів», які переживали, на кого він їх кидає. До речі, той же ведучий цього телеканалу Олександр Дубинський, який, схоже, сьогодні встановив рекорд по зробленим селфі, пообіцяв у разі обрання депутатом залишитись в журналістиці на волонтерських засадах. «Дубінський виступає проти цієї системи, тому з такими людьми нам по одній дорозі», – пояснив таке співробітництво Сергій Шефір. Він також запевнив, що «95 квартал» продовжить під час виборчої кампанії свої благодійні концерти, які ні в якому разі не є агітацією. Щоправда, вже без Зеленського.

Керівництво партії розраховує, що вона може взяти 50 % по списках (поточні рейтинги близькі до цієї цифри) плюс показати достойний результат по мажоритарці, що дозволить одноосібно сформувати більшість - близько 230 голосів. Щоправда, спочатку треба ту ж команду по мажоритарці сформувати, на що у команди Зеленського ще є трохи часу.

Боротися за висування від «Слуги народу» у кандидатів є всі мотиви – він сходу дає будь-кому 15 % підтримки.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»