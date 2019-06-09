Перша сотня партії Зеленського: без «95 кварталу», з олімпійськими чемпіонами і ЗеКомандою



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Як мінімум 130 кандидатів від Слуги народу цілком можуть потрапити в наступну Верховну Раду

Сьогодні в Ботсаду пройшов з’їзд партії «Слуга народу», на якому оголосили кандидатів, які підуть за партійними списками.

Спочатку оприлюднили почесну першу двадцятку виборчого списку «Слуги народу». До неї увійшли:

Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Ірина Венедиктова Давид Арахамія, відомий бізнесмен, член волонтерського десанту у МІноборони Галина Янченко Михайло Федоров, радник президента Олександр Корнієнко Анастасія Красносільска Олександр Ткаченко, гендиректор телеканалу 1+1 Жан Беленюк,український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг, срібний призер Олімпійських ігор Сергій Бабак, експерт з питань освіти Владислав Кріклій, кандидат економічних наук Олена Шуляк, експерт з питань девелопменту та будівництва Дмитро Наталуха, громадський діяч, правозахисник Єлізавета Ясько, кінопродюсер, культурний діяч Олексій Воржель, експерт з питань паливно-енергетичного сектору Андрій Герус, експерт з питань енегргетики Михайло Радуцький, лікар Денис Монастирський, експерт з питань правоохоронної та судової системи Данило Гетманцев, експерт з питань оподаткування та банківського права.

Після цього зачитали список кандидатів до №97. В цю частину списку також потрапили олімпійські чемпіони. активісти та члени команди Зеленського на президентських виборах.

21. Денис Малюська

22. Гео Лерос, режисер. автор муралів в Києві

23. Сергій Кальченко

24. Максим Ткаченко

25. Єгор Чернєв

26. Святослав Юраш, представник Зе-Команди, відповідає за зовнішню політику та діджитал-напрямок

27. Павло Сушко

28. Ірина Верещук

29. Олександр Курбаков

30. Олена Коробкова

31. Юлія Діденко

32. Дмитро Співак

33. Дмитро Солончук

34. Михайло Ананченко, представник ЗеКоманди у Сумській області

35. Ганна Коваленко

36. Владлен Неклюдов, прокурор з Кривого Рогу

37. Ігор Кривошеєв

38. Сергій Іонушас, юрист з команди Зеленського

39. Олександр Завітневич, людина з таким ім’ям та прізвищем є засновником Смілянського ливарного заводу

40. Юрій Гусєв, колишній заступник міністра оборони, працював директором департаменту нацпроектів при Владиславі Каськіві, в 2002 році балотувався на виборах від Команди озимого покоління Хорошковського

41. Володимир Воронов

42. Юрія Арістов, ймовірно, власник рибної компанії

43. Юрій Кисель

44. Вадим Галайчук, головний юрист передвиборчого штабу Зеленського

45. Артем Ковальов

46. Віталій Стернійчук

47. Галина Михайлюк

48. Роман Бабій

49. Олександр Качура

50. Ганна Новосад, генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції

51. Артем Культенко

52. Олег Марусяк

53. Микола Кириченко

54. Галина Третьякова

55. Павло Халімон

56. Ольга Мошенець

57. Ольга Солодуха, українська легкоатлетка (потрійний стрибок та стрибки у довжину), чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи

58. Ольга Коваль

59. Аліна Загорулько

60. Олег Бондаренко

61. Михайло Крячко

62. Марина Бардіна, членкиня команди Зеленського на виборах, експерт з гендерних питань

63. Людмила Марченко

64. Іван Юнаков

65. Дарина Володіна

66. Наталя Богданова

67. Ольга Ставченко

68. Оксана Гринчук

69. Володимир Козак

70. Андрій Лесюк

71. Олександр Сова

72. Ірина Панченко

73. Роман Боярчук

74. Володимир Ватрас, кандидат юридичних наук, викладач Хмільницького університету управління та права

75. Роман Вулик

76. Олег Тарасов

77. Анатолій Костюх, депутат Ужгородської міськради

78. Євген Брагар

79. Віталій Безвін

80. Вадим Гутцайт, фехтувальник, шабліст, олімпійський чемпіон

81. Олександр Салітчук

82. Роман Карбаджак

83. Елла Репіна

84. Арсеній Пушкаренко

85. Мар’ян Заблоцький, економіст

86. Андрій Клочко

87. Юлія Овчинникова

88. Олександр Мережко

89. Ігор Чернюх

90. Олексій Устенко

91. Александр Кабанов

92. Федір Веніславський, представник президента Зеленського в Конституційному суді

93. Лада Булах, виконавча директорка «Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ / СНІД»

94. Євген Петруняк

95. Олександр Мариковський

96. Олександр Федієнко

97. Єлізавета Богуцька, блогер, Всеукраїнський рух «Сила права».

Слід нагадати, що останнє соцпитування показує підтримку президентської партії на рівні 48,2%, що да їй 136 місць в парламенті з 225-и (це тільки за партійним списком).

Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».