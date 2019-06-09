«Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах



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«Юзік» піде по мажоритарному округу

Всього «Слуга народу» висуне 199 кандидатів по мажоритарці

Партія «Слуга народу» на з'їзді представила перших десять кандидатів на мажоритарних округах. Зокрема, із 31 округу (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) буде балотуватися Юрій Корявченков («Юзік»), по 25 округу (Дніпро) – блогер Максим Бужанський, по 94 округу в Київській області журналіст Олександр Дубинський.

По 201 округу в Києві буде балотуватися лікар-анестезіолог Максим Перебийніс, і по 218 округу (Київ) Максим Гурін.

Всього партія «Слуга народу» висуне 199 кандидатів у народні депутати за одномандатними округами. Але за словами голів партії Дмитра Разумкова, робота над списком по мажоритарці ще триває.

«Коли ми почали глибоко вивчати представлені матеріали, то з'ясувалося, що незважаючи на всю відкритість нашої партії, нам спробували представити кандидатами по округах тих, хто не відповідають нашим принципам і підходам», - сказав Разумков.

На сьогоднішньому з'їзді партії «Слуга народу» була названа перша десятка списку кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Верховну Раду України.