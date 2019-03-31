Партійці Мей закликали погодитися на Brexit без угоди
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Депутати закликали Мей вивести країну зі складу ЄС 12 квітня навіть без угоди
Більше половини членів Палати громад від консервативної партії, які перебувають при владі Британії, закликали прем'єр-міністра Терезу Мей погодитись на вихід країни зі складу Євросоюзу без двосторонньої угоди з Брюсселем.
Про це повідомляє Reuters.
Депутат консервативної партії повідомив, що законодавці закликали Мей до розширення процесу в листі, який було надіслано прем'єру у п'ятницю після того, як Палата громад втретє відхилила її угоду про вихід.
Лист було підписано 170 з 314 консервативних законодавців у парламенті, серед яких 10 міністрів. Вони виступають за варіант «жорсткого Brexit« і закликають вивести країну з ЄС 12 квітня 2019 року незалежно від того, чи буде до того часу готова якась угода, що регламентуватиме процес.
В даний час прес-секретар прем'єр-міністра відмовилася давати коментарі про цьому листі.
Як повідомлялося, у п'ятницю Палата громад Великої Британії втретє відхилила угоду про вихід країни з Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутати, за - 286.
Президент Європейської ради Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу через Brexit.
Цього тижня Тереза Мей, намагаючись отримати підтримку депутатів, пообіцяла піти у відставку, якщо парламент проголосує за договір з ЄС.
Раніше повідомлялося, що Палата громад Великої Британії проголосувала проти всіх альтернативних варіантів Brexit, запропонованих різними партіями і політичними групами.