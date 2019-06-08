Парубій вважає 2025 і 2027 роки вікном можливостей для вступу України в ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій

Андрій Парубій: Необхідно починати підготовку до цього вже зараз на основі стратегії ЄС, з урахуванням ініціативи Сейму Литви «Україна-2027

Періоди головування Польщі і Литви в Раді ЄС у 2025 і 2027 роках є вікном можливостей для вступу України в ЄС, вважає голова Верховної Ради Андрій Парубій. Про це він сказав на брифінгу в суботу в Києві за підсумками X сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Парубій зазначив, що на цій сесії був підписаний заключний документ, в рамках якого була досягнута домовленість дотримуватися стратегії 2025 і 2027 – плану стратегії України на шляху до ЄС.

«Ми визначили, що, власне, цей період – 2025 і 2027 – це період великих шансів України на шляху до ЄС», - сказав він.

«Це вікно можливостей для України для вступу в ЄС», - наголосив Парубій, зазначивши, що необхідно починати підготовку до цього вже зараз на основі стратегії ЄС, з урахуванням ініціативи Сейму Литви «Україна-2027».

Нагадаємо, маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський під час Х сесії Міжпарламентської асамблеї у Києві заявив, що Польща поділиться з Україною досвідом вступу до НАТО та Європейського союзу.