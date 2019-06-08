  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Парубій вважає 2025 і 2027 роки вікном можливостей для вступу України в ЄС

    • Розсилка
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій - Парубій вважає 2025 і 2027 роки вікном можливостей для вступу України в ЄС
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій

    Андрій Парубій: Необхідно починати підготовку до цього вже зараз на основі стратегії ЄС, з урахуванням ініціативи Сейму Литви «Україна-2027

    Періоди головування Польщі і Литви в Раді ЄС у 2025 і 2027 роках є вікном можливостей для вступу України в ЄС, вважає голова Верховної Ради Андрій Парубій. Про це він сказав на брифінгу в суботу в Києві за підсумками X сесії Міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва, повідомляється на сайті Верховної Ради.

    Читайте також

    Парубій зазначив, що на цій сесії був підписаний заключний документ, в рамках якого була досягнута домовленість дотримуватися стратегії 2025 і 2027 – плану стратегії України на шляху до ЄС.

    «Ми визначили, що, власне, цей період – 2025 і 2027 – це період великих шансів України на шляху до ЄС», - сказав він.

    «Це вікно можливостей для України для вступу в ЄС», - наголосив Парубій, зазначивши, що необхідно починати підготовку до цього вже зараз на основі стратегії ЄС, з урахуванням ініціативи Сейму Литви «Україна-2027».

    Нагадаємо, маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський під час Х сесії Міжпарламентської асамблеї у Києві заявив, що Польща поділиться з Україною досвідом вступу до НАТО та Європейського союзу

     

    Читайте також
    ЄС Андрій Парубій Польща НАТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ