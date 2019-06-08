Бундестаг ухвалив важливі міграційні закони



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бундестаг

Мова йде насамперед про дозвіл про роботу фахівців не з країн ЄС

Німецький Бундестаг у п'ятницю прийняв цілий пакет міграційних законів, обговорення за якими велося роками. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу».

«У першу чергу мова йде про імміграцію та фахівців. Німеччині вкрай потрібні кваліфіковані кадри... Ми відкриваємо ринок праці для людей з країн, що не входять в ЄС», - пояснив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт.

Закон відкриває двері у ФРН фахівців різних спеціальностей, а не тільки «академічних». До того ж, тепер громадяни країн, що не входять в ЄС, зможуть при наявності відповідної кваліфікації та достатньому володінні мови приїжджати в країну без наявності трудового контракту і шукати роботу на місці упродовж півроку за умови, що витрати зі свого перебування в цей період людина буде оплачувати сама.

Крім того, пакет обумовлює такі теми як інтеграція, оскільки хороша адаптація мігрантів забезпечить їм і їхнім роботодавцям безпеку і нормальні умови праці. Також розглянули й умови депортації тих, хто не має шансів отримати офіційний статус в країні. В майбутньому процес висилки повинен стати більш ефективним.

В уряді переконані, що прийнятий пакет законів дозволить державі краще контролювати приплив мігрантів.