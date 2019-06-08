Польща поділиться з Україною досвідом вступу до НАТО та ЄС



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Маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський Фото: Укрінформ

За словами маршалка Сенату Карчевського, Євросоюз стане сильнішим, коли Україна увійде до його складу

Маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський під час Х сесії Міжпарламентської асамблеї у Києві заявив, що Польща поділиться з Україною досвідом вступу до НАТО та Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Карчевського, Європейський союз стане сильнішим, коли Україна увійде до його складу. Він додав, що Польща готова поділитися своїм досвідом вступу в ЄС та НАТО.

«Ми будемо будувати сильніший Європейський союз. А сильніший ЄС - це союз з Україною. Вищий рівень безпеки також пов'язаний із членством України в НАТО. У Польщі в цьому році ми святкуємо наше 20-ти річчя членства в НАТО та 15-річчя членства в ЄС. І ми також гарантовано готові ділитися з вами нашим досвідом, пов’язаним із вступом до цих організацій», - повідомив Карчевський.

Голова Сейму Литовської Республіки Вікторас Пранцкєтіс додав, що голови парламентів України, Литви та Польщі обговорили кроки, які має зробити Україна для того, щоб отримати членство в Європейському союзі.

«Ми обговорили, які кроки повинна зробити Україна та інші країни з метою одержання Україно членства в ЄС», - заявив Пранцкєтіс.

Додамо, що у заключному документі Міжпарламентської асамблеї задекларовано, що Польща та Литва об'єднають свої зусилля задля вступу України до ЄС у 2025-2027 роках.

Нагадаємо, раніше глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що підписав резолюцію про строки вступу України до Європейського союзу. Так, згідно з задекларованими строками, Україна зможе стати повноправним членом ЄС у 2025-2027 роках.