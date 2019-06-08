Антимонопольний комітет запевнив у наявності механізмів захисту конкуренції на енергоринку



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Антимонопольний комітет бачить переваги нової моделі енергоринку в порівнянні із нинішньою

Новий ринок електроенергії має переваги над нинішньою моделлю

Антимонопольний комітет України (АМКУ) підтвердив, що у них є всі механізми і повноваження для того, щоб на ринку не було антиконкурентних зловживань, повідомляють «Українські новини».

«Ми маємо всі необхідні інструменти, щоб зупинити порушення конкурентного законодавства - як механізм рекомендацій, так і механізм штрафів. Ми розуміємо які потенційно можуть бути відповідачами з точки зору АМКУ. Ми вітаємо перший крок щодо лібералізації ринку», - заявила Тетяна Кулешова, директор департаменту АМКУ з досліджень та розслідування ринків ПЕК і ЖКГ під час круглого столу USAID «Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики та шляхи вирішення».

На думку представниці антимонопольного відомства, новий ринок електроенергії має переваги порівняно з чинною моделлю. «У чинної моделі ринку негативу значно більше, ніж навіть у частково відкритому ринку електричної енергії», - наголосила вона.

Як повідомлялося, за якнайшвидший запуск ринку електричної енергії виступив представник USAID Крассимир Канів: «Той, хто говорить, що ринок потрібно відкласти - глибоко помиляються. Ринок потрібно вводити якомога швидше».

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), має бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». Введення ринку є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом, згідно з якою Україна отримає в поточному році $2,5 млрд кредиту.

На засіданні Кабінету Міністрів України 5 червня були прийняті постанови, необхідні для запуску нового ринку електроенергії – «Про порядок накладення спеціальних зобов'язань учасників ринку електроенергії для забезпечення суспільних інтересів" та "Про затвердження порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами».