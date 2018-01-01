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    Парубій заперечив можливість дострокових виборів Ради

    Спікер закликав депутатів думати не про вибори, а про роботу парламенту
    В Україні не буде дострокових виборів до Верховної Ради, заявив спікер Андрій Парубій . на Погоджувальній раді. «Скільки працює Верховна Рада, стільки ж і точаться чутки про дочасні вибори. У мене немає жодних сумнівів, що сценарій дестабілізації дочасних виборів - це є зовнішній сценарій. І хочу вам повідомити, що вибори у Верховну Раду
    • Сьогодні, 13:02
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    Андрій Парубій
    Андрій Парубій

    Спікер закликав депутатів думати не про вибори, а про роботу парламенту

    В Україні не буде дострокових виборів до Верховної Ради, заявив спікер Андрій Парубій . на Погоджувальній раді.

    «Скільки працює Верховна Рада, стільки ж і точаться чутки про дочасні вибори. У мене немає жодних сумнівів, що сценарій дестабілізації дочасних виборів - це є зовнішній сценарій. І хочу вам повідомити, що вибори у Верховну Раду відбудуться згідно з Конституцією - в останню неділю жовтня 2019 року», - сказав він.

    Крім того, спікер закликав депутатів думати не про вибори, а про стабільну, якісну та ефективну роботу парламенту.

    Як повідомлялось, парламентські фракції і комітети пропонують розглянути на поточній сесії Верховної Ради близько 2900 законопроектів.

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