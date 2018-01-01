Нардепам пропонують на цій сесії розглянути майже три тис. законопроектів

Парубій: Якщо не помиляюсь, 2900 законопроектів – це загальна кількість на цю сесію

Парламентські фракції і комітети пропонують розглянути на поточній сесії Верховної Ради близько 2900 законопроектів. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час Погоджувальної ради. «Попереднього тижня ми не затвердили порядок денний на всю сесію, оскільки комітети не подали свої пропозиції. Станом на сьогодні всі комітети,



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Парубій: Якщо не помиляюсь, 2900 законопроектів – це загальна кількість на цю сесію

Парламентські фракції і комітети пропонують розглянути на поточній сесії Верховної Ради близько 2900 законопроектів. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час Погоджувальної ради.

«Попереднього тижня ми не затвердили порядок денний на всю сесію, оскільки комітети не подали свої пропозиції. Станом на сьогодні всі комітети, крім одного, вже подали свої пропозиції стосовно порядку денного. Виходить велика кількість, якщо не помиляюсь, 2900 законопроектів – це загальна кількість на цю сесію», - повідомив Парубій.

Як повідомлялось, цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ.