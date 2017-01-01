Парубій запросив депутатів переглянути фільм «Кіборги» під час перерви

Перегляд фільму планують під час обідньої перерви

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запросив народних депутатів сьогодні у приміщенні парламенту переглянути фільм «Кіборги». [READ_MORE] На засіданні ВР Парубій повідомив, що в обідню перерву, тобто о 14.00, розпочнеться показ фільму «Кіборги» і зустріч з творчою групою. За словами Парубія, Верховна Рада



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Андрій Парубій

Перегляд фільму планують під час обідньої перерви

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запросив народних депутатів сьогодні у приміщенні парламенту переглянути фільм «Кіборги».

На засіданні ВР Парубій повідомив, що в обідню перерву, тобто о 14.00, розпочнеться показ фільму «Кіборги» і зустріч з творчою групою. За словами Парубія, Верховна Рада визначає розвиток українського кіно «одним із головних своїх гуманітарних пріоритетів».

Нагадаємо, за інформацією Держкіно, лише за перший вікенд прокату фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги» зібрав 8,186 млн гривень, новий рекорд для національних фільмів у вітчизняному прокаті за касовими зборами.

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