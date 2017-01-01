Сьогодні Рада розбереться з корпоративним управлінням держбанків

Вкотре нардепи спробують відкликати депутатський проект закону про антикорупційні суди

Верховна Рада розгляне у четвер урядовий законопроект №7180, яким пропонується переглянути принципи та механізми корпоративного управління державних банків через наглядові ради, більшість у складі яких становитимуть незалежні члени. [READ_MORE] Також планується розглянути президентський законопроект №6675 щодо фінансування



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Вкотре нардепи спробують відкликати депутатський проект закону про антикорупційні суди

Верховна Рада розгляне у четвер урядовий законопроект №7180, яким пропонується переглянути принципи та механізми корпоративного управління державних банків через наглядові ради, більшість у складі яких становитимуть незалежні члени.

Також планується розглянути президентський законопроект №6675 щодо фінансування діяльності громадських об’єднань (ГО), йдеться в порядку денному Ради, оприлюдненому на її сайті.

Депутати розпочнуть роботу з продовження розгляду у другому читанні законопроекту №6016-д «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Далі в блоці питань для включення до порядку денного та прийняття рішення планується розглянути законопроекти №7286 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», зазначений №7180 та депутатський альтернативний №7180-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками». Окрім того, президентський №6675 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги».

Також у цьому блоці планується розглянути законопроекти №6542 та №6542-д «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату».

Після цього депутати розглянуть відкликання законопроекту №6011 «Про антикорупційні суди».

Заплановано також розгляд внесення уточнень у прийнятий парламентом державний бюджет на наступний рік в частині соціального захисту військовослужбовців.

Після цього депутати перейдуть до розгляду законопроектів у другому читанні. Так, депутати розглянуть законопроекти №4670 «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» та у повторному другому читанні законопроект №7114-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків».

Як повідомлялося, 27 вересня уряд схвалив законопроект про корпоративне управління у державних банках, на якому наполягали міжнародні партнери України. Документ передбачає створення у таких банках наглядових рад із семи членів, з яких п’ять членів повинні бути незалежними, а два члени - представниками держави.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма найбільшими за активами банками: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «Укргазбанк».

Законопроектом №6675 пропонується зобов’язати ГО, річний дохід яких перевищує 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, подавати додатково річні фінансові звіти до Державної фіскальної служби, яка має оприлюднювати ці звіти на своєму офіційному веб-порталі. Звіти повинні містити інформацію не тільки про ГО, але й про всіх фізичних осіб-підприємців (ФОПів), з якими ГО мало договірні відносини, якщо річний дохід ФОПа перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. За неподання такої звітності передбачені санкції щодо ГО – виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Податкового кодексу.