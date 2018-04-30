Пашинян офіційно став кандидатом на посаду прем’єра Вірменії

Політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки

Парламентська фракція «Елк» на засіданні фракції зранку 30 квітня офіційно висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода. Після цього Пашинян планував провести зустрічі з фракціями інших парламентських сил – владної



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Фото: azatutyun.am Засідання парламентської фракції «Елк», 30 квітня

Політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки

Парламентська фракція «Елк» на засіданні фракції зранку 30 квітня офіційно висунула лідера протестів Нікола Пашиняна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Вірменії.

Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Після цього Пашинян планував провести зустрічі з фракціями інших парламентських сил – владної Республіканської партії, а також блоку «Царукян» та партії «Дашнакцутюн».

Раніше лідер протестів у Вірменії закликав прихильників зранку 30 квітня взяти паузу в демонстраціях. «Я не зможу в кабінетних умовах спокійно працювати, знаючи, що в різних частинах республіки відбуваються акції громадянської непокори, а я в кабінеті беру участь у різних обговореннях», – заявив Пашинян протестувальникам у Єревані ввечері 29 квітня.

Водночас політик закликав прихильників увечері 30 квітня зібратися на мітинг на площі Республіки, де він повідомить їм про результати своїх зустрічей і про плани на 1 травня.

Нагадаємо, спікер парламенту Вірменії Ара Баблоян 27 квітня провів зустріч з депутатами Державної думи Федеральних зборів РФ.